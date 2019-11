LIVE Virtus Bologna-Ulm 72-77 | EuroCup basket in DIRETTA | emiliani a caccia della rimonta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-79 Assist clamoroso di tocco di Teodosic per la tripla dall’angolo di Weems, timeout Ulm. 76-79 Finta sopraffina e jumper a bersaglio per Weems. 74-79 Heckmann segna di rapina. 74-77 Due liberi essenziali realizzati da Delia. 72-77 Magia di Teodosic in jumper. 70-77 Tripla di Ricci!è viva. 67-77 Hinrichs mette i piedi a posto e punisce una difesasina poco puntuale, altro timeout chiamato da Djordjevic. 67-74 Markovic segna con fallo ma non trova il libero. 65-74 Rimbalzo offensivo e schiacciata di Jerrett che è in trans agonistica. 65-72 Weems prova a riaccendere i tifosi del PalaDozza. 63-72 Jerrett fa 2/2 ai liberi. 63-70 Si alza e spara con precisione anche Jerrett. 63-67 Canestro dalla media di Hunter. 61-67 Splendido scarico di Jerrett per la tripla dall’angolo di Heckmann. INIZIA L’ULTIMO ...

