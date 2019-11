LIVE Virtus Bologna-Ulm 61-64 | EuroCup basket in DIRETTA | si decide tutto nell’ultimo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-70 Si alza e spara con precisione anche Jerrett. 63-67 Canestro dalla media di Hunter. 61-67 Splendido scarico di Jerrett per la tripla dall’angolo di Heckmann. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 61-64 Si chiude il terzo periodo. 61-64 Baldi Rossi non sbaglia i liberi. 59-64 Guenther da tre in transizione, la partita vive di parziali. 59-61 Splendida penetrazione di Obst. 59-59 2/2 dalla lunetta per Hunter. 57-59 Canestro con fallo di Hunter che poi converte il libero. 54-59 Pajola preciso a cronometro fermo. 52-59 Guenther trova due punti d’autore, parziale di 0-7 e timeout. 52-57 Krause realizza dall’angolo, Ulm scappa nuovamente via. 52-54 Guenther senza ritmo trova un canestro difficilissimo. 52-52 Tripla di Gaines che stabilisce la parità. 49-52 Contropiede dell’Ulm chiuso dalla ...

