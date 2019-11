LIVE Virtus Bologna-Ulm 0-0 | EuroCup basket in DIRETTA | comincia il match al PalaDozza!

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA LA PARTITA! 20:28 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento, a brevissimo comincerà la sfida. 20:25 Nella sfida delle 18:30 i greci del Promitheas hanno battuto, come prevedibile, il Maccabi Rishon con il punteggio di 88-77. Ladeve vincere per riprendersi la testa del girone. 20:20 Dieci minuti alla palla a due,a salire la tensione a. 20:15 L’Ulm invece sta attraversando un brutto periodo: quattro sconfitte su cinque partite giocate per i tedeschi, sia inche in Bundesliga. 20:10 Gli uomini di Sasha Djordjevic arrivano alla sfida con notevole carica, visto il percorso perfetto in campionato (7 su 7) e la netta vittoria nel recentea Reggio Emilia. Il primato in classifica è sempre più saldo. 20:05 Al PalaDozza gli emiliani vanno a caccia del quinto successo nella competizione ...

