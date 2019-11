LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 4-1 | NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA | show dell’azzurro | è in

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 4-1 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro è il primo semifinalista! Secondo penultimo atto Atp in carriera per il classe 2001 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 22.50 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.49 Jannik Sinner è il primo semifinalista delle NextGen Atp Finals 2019 di Milano grazie alla vittoria in 56 minuti sullo svedese Mikael Ymer: l’azzurro ha dominato la sfida vincendo 4-0 4-2 4-1 in ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 3-0 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro ottiene il break! Vittoria ipotecata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 0-15 Doppio fallo per Ymer. 3-0 Non c’è partita a Milano: Sinner si invola verso la semifinale! 40-15 Diritto largo dell’azzurro. 40-0 Si spinge addirittura in avanti Sinner: serve&volley magistrale dell’azzurro. 30-0 Continua a spingere ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 4-2 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’azzurro vince anche il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 15-0 Servizio e rovescio dell’azzurro. INIZIO TERZO SET 22.28 Jannik Sinner vince anche il secondo parziale pur calando di ritmo e attenzione nel corso del set: Ymer è ancora troppo falloso e l’azzurro ringrazia. FINE secondo SET 4-2 secondo SET ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 3-2 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : secondo parziale equilibrato all’Allianz Cloud! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 3-2 SI SALVA SINNER! Accorcia con il diritto ma Ymer ha il famoso “braccino” e sbaglia la palla corta: chiude l’azzurro. 40-40 Killer point e palla break, la seconda del match per Ymer: diritto lungo di Sinner. 40-30 Ace per ...

LIVE Sinner-Ymer 4-0 1-0 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino vince il primo set in 12 minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 40-30 Forza Sinner con Ymer lontano dalla linea di fondo: palla lunga. 30-30 Ace a 205 km/h del #74 al mondo. 15-30 Diritto fuori di poco dell’italiano: Sinner sta dominando il match in tutti i sensi, anche con i pochi errori non forzati. Vuole comandare ...

LIVE Sinner-Ymer 3-0 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino avanti di un break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 15-30 Grande scambio condotto da Ymer ma i colpi di Sinner sono troppo solidi: il primo errore è sempre dello svedese. 15-30 CHE PASSANTE DI SINNER! Rovescio ancora all’incrocio spiazzando Ymer. 15-15 Bene Sinner che recupera subito con un diritto ...

LIVE Sinner-Ymer 1-0 - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino a caccia della semifinale! Si comincia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 30-40 Lungo il diritto in spinta di Sinner. 15-40 TRE PALLE BREAK SINNER! L’italiano approfitta della lentezza di Ymer in uscita dal servizio. 15-30 Come spinge Sinner! L’italiano comanda lo scambio e con il diritto infila lo svedese. 15-15 Primo ...

LIVE Sinner-Ymer - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : si inizia in ritardo - l’altoatesino a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 20.35 La partita inizierà attorno alle ore 21.20. Tiafoe conduce su Humbert per 2-0. 20.30 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sinners-Ymer, match valido per le Next Gen ATP Finals. HIGHLIGHTS E SINTESI della PRIMA GIORNATA DELLE NextGen ...

LIVE Sinner-Ymer - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino vuole confermarsi e conquistare le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e lo svedese Mikael Ymer, valido per la fase a gironi delle Next Gen ATP Finals, torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del circuito nati a partire dal 1998. Sinner è atteso a delle ...

LIVE Sinner-Ymer - NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino vuole confermarsi e conquistare le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e lo svedese Mikael Ymer, valido per la fase a gironi delle Next Gen ATP Finals, torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del circuito nati a partire dal 1998. Sinner è atteso a ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 4-2 - esordio con vittoria brillante per l’azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, vi auguriamo una felice notte! Ricordiamo subito l’appuntamento di domani: Sinner sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK SINNER! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, prima vittoria per lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui e Tiafoe si abbracciano, a ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 3-2 - l’azzurro serve per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricordiamo subito l’appuntamento di domani: Sinner sarà ancora ultimo match in programma, contro lo svedese Mikael Ymer E VINCE JANNIK SINNER! 3-4(4) 4-2 4-2 4-2, prima vittoria per lui in queste Next Gen ATP Finals al termine della quale lui e Tiafoe si abbracciano, a testimonianza dell’ottimo rapporto tra i due! 40-30 DUE match POINT SINNER: gran scambio anche questo, ma lo vince ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 0-1 - l’azzurro si porta avanti nel punteggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un gran scambio comandato da Sinner, che sposta sui due lati del campo Tiafoe con il rovescio 30-15 Cerca la risposta vincente di dritto Sinner, ma resta fuori di una decina di centimetri 15-15 Gran servizio al centro di Tiafoe 0-15 Dritto lungo di Tiafoe 1-1 E risolve con un ace Sinner! 40-40 Palla break Tiafoe, deciding point: sbaglia in avvicinamento alla rete Sinner 40-30 ...

LIVE Sinner-Tiafoe - NextGen 2019 in DIRETTA : 3-4(4) 4-2 4-2 - l’azzurro si porta avanti nel punteggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 SET SINNER! Due ace di fila, bravissimo l’azzurro che si porta così in vantaggio! 40-40 SET POINT SINNER: Ace! Deciding point 30-40 Due palle break Tiafoe: prende la rete Sinner, ma l’americano trova uno splendido passante aiutato anche dal fatto che l’azzurro copre troppo un lato 30-30 Servizio e dritto di Sinner 15-30 Rovescio in rete di Sinner 15-15 Sbaglia la risposta ...