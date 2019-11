LIVE Kazan-Brescia | EuroCup basket in DIRETTA | 77-63 | McCollum e Smith trascinano lo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Terza sconfitta in campo europeo per, mentre lo Unicscertifica il suo primo posto. FINISCE QUI! Vince lo Unicsper 77-63. Purtroppocede nel finale dopo essere stata in equilibrio per almeno 35 minuti. Erickè il migliore con 20 punti, ma i russi hanno anche 19 punti da. Alla Germani non bastano i 14 punti di Luca Vitali. 77-63 Due liberi di Mantzaris. Sacchetti sbaglia un comodo sottomano e dunquedifficilmente difenderà il +9 dell’andata. Timeout per. Mancano 32 secondi ed ormai si lotta solo per la differenza canestri. Ultimo minuto. 75-63 Due liberi di Horton. 75-61con un altro arresto e tiro dalla media. 73-61 Gioco da tre punti di Lansdowne che prova a ridare speranza a. Tre minuti alla ...

