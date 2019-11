LIVE Atalanta-Manchester City | Champions League in DIRETTA | gli orobici inseguono i primi

Champions - Atalanta-Manchester City LIVE in esclusiva su Sky : Dove vedere Atalanta Manchester City in Tv e streaming – L’Atalanta torna in campo dopo la sconfitta interna con il Cagliari in Serie A. I bergamaschi si apprestano ad affrontare il Manchester City in Champions League, una sfida che si preannuncia entusiasmante e che andrà in scena allo stadio San Siro di Milano. Dove vedere […] L'articolo Champions, Atalanta-Manchester City live in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

LIVE Napoli-Atalanta 2-2 Scandalo al Var per il pari di Ilicic : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

LIVE Napoli-Atalanta 2-1 Milik - il gol poi fa spazio a Llorente : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Napoli-Atalanta 2-1 LIVE : questa volta Milik la mette! : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

LIVE Napoli-Atalanta 2-1 Milik la insacca in ripartenza : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

LIVE Napoli-Atalanta 1-1 Si cambia : dentro Mertens per Lozano : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

LIVE Napoli-Atalanta 1-1 Pasalic vicinissimo al vantaggio : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Napoli-Atalanta 1-1 LIVE : si chiude il primo tempo : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

LIVE Napoli-Atalanta 1-1 Papera di Meret - segna Freuler : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Napoli-Atalanta 1-0 LIVE : palo di Milik! : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall’altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l’occhio allo ...

LIVE Napoli-Atalanta 1-0 Maksimovic gol - Milik che spreco : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

LIVE Napoli-Atalanta 1-0 Maksimovic - che gol di testa : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

LIVE Napoli-Atalanta 0-0 Callejon si divora il vantaggio : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

LIVE Napoli-Atalanta 0-0 Koulibaly e Milik - subito sprint : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...