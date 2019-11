L' Italia frena ancora | ma Bruxelles non disturba il manovratore

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Nei fogli della Commissione Ue il Pilno è previsto in crescita solo dello 0,1 per cento nel 2019, stima invariata rispetto alle previsioni di luglio. E fin quie Roma sono d’accordo. L’anno prossimo però, secondo le previsioni economiche europee d’autunno, che verranno presentate domani, la crescita si fermerà allo 0,4 per cento, rispetto alla precedente stima dello 0,7 per cento. L’insomma si ferma. Ma la Commissione Ue non disturberà il ‘’: nessuno scontro in vista sulla manovra economica.Per ora negli ambienti europei non trovano eco le continue tensioni in seno alla maggioranza Pd-M5s. Verso Roma, prevale la scia del ‘buonumore’ - diciamo così – avviata da quando è nato il nuovo governo Conte con i Dem al posto del sovranista Matteo Salvini. Le ...

