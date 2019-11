Le muore il padre per una malattia | su Facebook la lettera di rabbia della figlia sui

Incidente frontale a Jesolo : 38enne muore incastrato tra le lamiere - feriti padre e figlio : Incidente stradale a Jesolo (Venezia) nel pomeriggio di giovedì. Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima è il conducente di una delle due auto coinvolte, un trentottenne romeno che è rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo semidistrutto. Inutili i soccorsi del 118.Continua a leggere

Donano 150mila euro per il figlio malato - il padre li spende per un festino hard : bimbo muore : Il piccolo João è morto dopo che suo padre ha abbandonato lui e sua madre, spendendo tutto il denaro raccolto per le cure del bambino in abiti firmati, orologi, droghe, prostitute e alcol. La polizia brasiliana lo ha arrestato direttamente nell'hotel di lusso dove era ospite da circa un mese.Continua a leggere

Il Paradiso delle signore - trame fino all'1 novembre : muore il padre - Ludovica in crisi : Prosegue con grande successo di ascolti la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 alle ore 15:40 circa. Le anticipazioni delle puntate in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena molti dei quali avranno a che fare con la coppia composta da Riccardo e Nicoletta. Tra i due, infatti, tornerà a riaccendersi la passione ...

Lydia muore a tre settimane schiacciata nel sonno dal padre di 114 chili : La piccola dormiva nel lettone tra il padre e la madre perché si era svegliata piangendo durante la notte È colpa mia, l'ho schiacciata io, non c'è altra spiegazione" ha sempre sostenuto il padre della piccola sottolineando la sua stazza di 1,80 metri per 114 chilogrammi ma per il medico legale non c'è certezza della causa esatta di morte.Continua a leggere

Bimbo non fa i compiti - il padre lo punisce picchiandolo con il tubo dell’aspirapolvere - il piccolo muore dopo 5 giorni di agonia : Una morte assurda quella del piccolo Mertcan di soli 6 anni. Il Bimbo non aveva fatto i compiti e il padre, per punirlo, lo ha colpito più volte con il tubo dell’aspirapolvere. Il Bimbo che si chiamava Mertcan è stato soccorso dalla madre che lo subito trasportato al più vicino ospedale. dopo 5 giorni di agonia e tenuto in vita solo dai macchinari, il Bimbo è morto. Il padre, Mehmet Ali Y, è stato arrestato. L’orrendo episodio si è ...

Incidente in moto - Christian muore a 29 anni : il padre lo trova sulla strada : Poco prima di morire in un tragico Incidente Christian Cini aveva chiamato a casa. Aveva detto che sarebbe tornato per cena ma a casa non c’è mai arrivato Ventinove anni, romano, residente nella zona di Ottavia, il centauro ha perso la vita su via della Storta dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. A rendere tutto più drammatico la scoperta ...

Verona - Alessio muore a 20 anni durante un’immersione : la tragedia davanti al padre e alla sorella : Domenica tragica a Torri del Benaco, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Un giovane subacqueo, Alessio Confente, è morto mentre faceva un'immersione assieme al padre. La vittima aveva venti anni. Il corpo è stato recuperato da un sub, poi i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo purtroppo senza esito.Continua a leggere

Ultraleggero precipitato a Bergamo - dopo la figlia muore anche il padre-pilota. Ancora in ospedale le altre due sorelle : L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’Ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 ...

Alessandria - bambina di sette anni muore di malaria. Il padre denuncia l’ospedale : Una bambina di 7 anni è morta per malaria all’ospedale Infantile di Alessandria. La piccola, che abitava a Carbonara Scrivia nel Tortonese, è stata ricoverata nel pomeriggio di venerdì 27 settembre, già in gravi condizioni. Una volta diagnosticata la malattia è stata subito trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ma le cure sono state vane. La bimba ha contratto la malattia durante un viaggio in Africa, Paese nativo della madre, ...

Bimba di 7 anni muore di malaria : il padre denuncia l’ospedale : Il rientro da un viaggio in Africa, nel Paese nativo della madre, e subito sono apparsi i primi sintomi. Poi la corsa in ospedale. Ma, nonostante i medici la abbiano subito portata in terapia intensiva, per la piccina non c'è stato niente da fare. La malaria l'ha stroncata a soli sette anni. La tragica morte si è consumata all'ospedale Infantile di Alessandria. Ora, però, il padre della bambina, un italiano, vuole andare a fondo sulle cause ...

Colpo accidentale da fucile - muore padre : 17.51 Un uomo di 34 anni ha ucciso per errore il padre con il quale era impegnato in una battuta di caccia a Sicignano degli Alburni, nel Salernitano. Il Colpo è partito accidentalmente dal suo fucile, raggiungendo il padre 55enne all'addome. I due erano usciti a caccia di cinghiali. I carabinieri hanno denunciato il 34enne in stato di libertà per omicidio Colposo.

Bergamo - si schianta un Cessna | Fotomuore una 15enne - feriti padre e sorelle : E' successo nei pressi dell'Aeroclub, accanto all'aeroporto di Orio al Serio, durante un tentativo di atterraggio dopo un guasto in volo. A pilotare il mezzo c'era un commercialista di Bergamo

Bergamo - precipita un ultraleggero : muore una ragazza di 15 anni. Ferito il padre e le due sorelle : Un incidente aereo a Bergamo fa un morto e tre feriti. A precipitare nei pressi dell’aeroporto di Orio Al Serio è stato un’ultraleggero, un Cessna Mooney, con a bordo quattro persone: un uomo di 51 anni con le sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e una di 18. Nello schianto ha perso la vita una delle due gemelle, mentre il padre e le altre due figlie, ferite, sono stati trasportati in ospedale: il padre, alla guida ...

Padre dimentica il figlio in macchina - tragedia a Catania : muore bimbo di 2 anni : Un bambino di soli due anni ha perso la vita in modo tragico nella giornata di oggi, 19 settembre, a Catania. Il Padre, un ingegnere che lavora presso la facoltà universitaria della città siciliana, ha dimenticato di portare il figlio all'asilo, intorno alle ore 8, e si è recato direttamente sul posto di lavoro. Ha parcheggiato la sua auto senza accorgersi del figlioletto che stava dormendo legato al seggiolino nel sedile posteriore della ...