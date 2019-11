“Le Iene” mostrano a Fedez le foto di Chiara Ferragni nuda | ma sono fake Ecco cos’è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il lato oscuro del Web miete vittime. Spessodonne e minorenni che si ritrovano su Internet contotalmente ritoccate e ritratte senza veli. Un reato paragonabile al revenge porn, ossia alla pornovendetta da parte di alcuni criminali che minacciano (per soldi o altro) le vittime, promettendo loro di eliminare e non diffondere le. La Iena Matteo Viviani ha spiegato molto bene in un servizio un’altra tecnica, che sta tristemente spopolando sul Web e che ha già messo in allarme la Polizia postale. Tramite la tecnica Gan (Generative Adversarial Network), c’è un programma che scansiona migliaia di immagini di corpi femminili nudi, per essere poi in grado di riprodurne uno completamente da zero, con la testa di un’altra persona. Tutto parte da unadi un soggetto che viene trasformata con luci, ombre e pixel dopo pixel, in pochissimi secondi, si ...

