Fonte : wired

(Di mercoledì 6 novembre 2019) (Foto: j3tdillo / Flick CC) Il governo dell’Australia vorrebbe inserire un sistema di scansioni facciali per confermare l’età di un utente nel momento in cui quest’ultimo cerca dia deigrafici o per il gioco d’azzardo online. La scritta “Clicca qui per entrare se hai più di 18 anni” non è mai stata un vero deterrente per impedire l’accesso dei minorenni a determinatiinternet, e di conseguenza il Dipartimento degli Affari interni australiano ha suggerito di utilizzare il Face Verification Service – un sistema di scansione– per abbinare il volto degli utenti a un documento d’identità che ne confermi l’età. Dopo la rinuncia del Regno Unito a trovare un sistema nazionale per la verifica dell’età per lagrafia online è il turno deldi proporre un sistema che, come riporta un’indagine parlamentare, “potrebbe aiutare nella ...

walterwhiteITA : L’Australia vuole il riconoscimento facciale per accedere ai siti porno - antocalderone : L’Australia vuole il riconoscimento facciale per accedere ai siti porno - MilanoCitExpo : L’Australia vuole il riconoscimento facciale per accedere ai siti porno #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -