Laura Ravetto nominata responsabile dipartimento immigrazione di Forza Italia

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Promozione per, storica esponente e deputata di, che è statadai vertici del partito come nuovadel. In una nota diffusa dalla parlamentare forzista, fioccano i ringraziamenti per "la nomina ad un incarico così delicato": Sil

Libero_official : Il nuovo incarico di Laura Ravetto, una sfida... 'salviniana' -