L' Assedio | Anticipazioni | stasera la quarta puntata su Nove

Anticipazioni TWD 10x03 : Alexandria sotto Assedio - primo scontro con i Sussurratori : Ieri 20 ottobre è andata in onda sul canale statunitense AMC, la terza puntata della decima stagione di The Walking Dead. Invece, per quanto riguarda la messa in onda dell'episodio in Italia bisognerà attendere questa sera alle 21:15 in prima serata su Fox. Secondo le ultime Anticipazioni, con l'episodio che verrà trasmesso stasera su Sky il cui titolo è 'Ghost' (Fantasmi) si entrerà davvero nel vivo di questa stagione. Infatti, non mancheranno ...