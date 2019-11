Lamorgese | «Italia protagonista nei corridoi umanitari» Centri gestiti dall’Onu

Accordo Italia-Libia - Lamorgese annuncia modifiche. Orfini : “Intervento imbarazzante e ipocrita” : Dopo l'informativa della ministra dell'Interno Lamorgese in Aula alla Camera, in cui sono stati illustrati i possibili miglioramenti che potranno essere richiesti dall'Italia alla Libia sul memorandum sui migranti, Matteo Orfini (Pd) ha pubblicato un duro attacco su Twitter: "Un intervento imbarazzante e ipocrita".Continua a leggere

Migranti - Lamorgese : “Con memorandum Italia-Libia meno partenze e meno morti. Obiettivo è che Onu gestisca i centri” : “Al momento della stipula, la situazione dei flussi migratori era preoccupante. Oggi c’è stata una forte diminuzione, del 97% nel 2019, ma sarebbe comunque sbagliato abbassare la guardia. Sono calate anche le morti nel mare, e sono convinta che il memorandum abbia contribuito a questi dati”. Così Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, nel corso della sua informativa alla Camera sul memorandum Italia-Libia. Secondo la ...

Accordo Italia-Libia - Lamorgese : “Grazie al memorandum meno morti in mare - lo miglioreremo” : La ministra dell'Interno Lamorgese ha illustrato nell'aula della Camera il memorandum Italia-Libia, annunciando alcune modifiche che l'Italia proporrà alla controparte libica: "Il memorandum ha svolto un ruolo importante per non isolare le autorità libiche e per il contrasto dei traffici di esseri umani. Oggi l'Italia è il principale collaboratore della Libia, e grazie al coinvolgimento dell'Oim e dell'Unhcr sono state migliorate anche le ...

In Italia non c'è nessuna invasione di migranti - dice Lamorgese : “Non siamo di fronte ad alcuna invasione”. Con una intervista a la Repubblica il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ex prefetto di Milano, smentisce l'emergenza Italiana sul fronte migranti. “Non mi risulta”, aggiunge poi, interrogata dal quotidiano sul fatto che il leader della Lega Matteo Salvini dice invece che l'escalation degli sbarchi in Italia è triplicata e che a confermarlo sarebbero gli stessi dati in possesso del Viminale. ...

Luciana Lamorgese incontra le Ong - l'indignazione della Meloni : "Fa accordi con chi viola le leggi italiane" : Luciana Lamorgese ha incontrato le Ong: "Si è tenuto questa mattina al Viminale un incontro tra il ministro dell'Interno e i rappresentanti delle Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio in mare dei migranti - fa sapere il Viminale tramite una nota -. La riunione ha rappresentato un primo passo

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

Matteo Salvini sugli sbarchi : "A settembre 2.497 migranti sbarcati in Italia e la Lamorgese tace" : settembre 2019 si chiude con 2.497 migranti sbarcati in Italia, ossia un terzo dei 7.637 arrivati via mare quest'anno. Un record assoluto quello del governo giallorosso. "In sole 3 settimane questo governo rosso ha aumentato gli sbarchi del 152% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso denuncia

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

Migranti - Salvini dopo accordo a Malta : “È una sòla. Lamorgese non venda fumo agli italiani” : “Innanzi tutto un consiglio al nuovo ministro dell’Interno Lamorgese. Non si faccia prendere in giro. Non venda agli italiani il fumo, noi preferiamo l’arrosto”, così l’ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall’aeroporto di Genova, dopo essere stato al salone nautico, ha commentato il “documento comune” sui Migranti dei Paesi membri dell’Unione europea, firmato ...