La vendetta | i debiti e le liti familiari | tutte le piste dell’inchiesta sulla cascina

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il proprietario della tenuta di Quargnento è stato sentito dagli inquirenti. Non è indagato, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro in merito ai presunti dissidi in famiglia e coi vicini come movente dell’accaduto. Ladove le esplosioni hanno ucciso i tre vigili del fuoco era in vendita da tempo.