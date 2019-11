La dieta che ci fa bene - è ottima anche per il pianeta : (foto: Pixabay) Le scelte alimentari sono una roba complessa. Mangiare è un atto necessario alla vita, ma non si mangia di certo solo per soddisfare un bisogno. Tralasciando gli aspetti conviviali legati alle tavole, quello che si sceglie di mettere nel piatto è il risultato di fattori diversi: disponibilità economiche, gusti, filosofie alimentari. Si può mangiare in modo da attenersi a quelli che sono i principi di una sana alimentazione – ...

La dieta che ci fa bene fa bene anche al pianeta : (foto: Pixabay) Le scelte alimentari sono una roba complessa. Mangiare è un atto necessario alla vita, ma non si mangia di certo solo per soddisfare un bisogno. Tralasciando gli aspetti conviviali legati alle tavole, quello che si sceglie di mettere nel piatto è il risultato di fattori diversi: disponibilità economiche, gusti, filosofie alimentari. Si può mangiare in modo da attenersi a quelli che sono i principi di una sana alimentazione – ...

dieta senza zuccheri : dimagrire in salute : La Dieta senza zuccheri per dimagrire in salute è semplice da seguire. Ecco un menù facile e gli alimenti che si possono mangiare

dieta che sazia per dimagrire subito 2kg : ecco come : La Dieta che sazia subito e fa dimagrire 2 kg in 4 giorni è reale. Si tratta di una Dieta che prevede il consumo di alimenti che fanno bene alla salut

dieta chetogenica per dimagrire e tenere sotto controllo la glicemia : La Dieta chetogenica per dimagrire e per tenere sotto controllo il livello della glicemia non avrebbe gli stessi effetti sia su donne che su uomini

dieta vegana - cosa non deve mancare perché funzioni davvero : Quando si parla della Dieta vegana, non è raro che si discuta delle carenze di un regime alimentare privo di cibi di origine animali. Chi decide di abbracciare questo stile di vita dovrebbe fare attenzione all’integrazione di specifici principi nutritivi. In questo novero è possibile includere la colina, nota anche con il nome di vitamina J. Molecola simile alle vitamine del gruppo B, ha effetti sul cervello che sono stati più volte ...

dieta della Terra : i cibi che fanno dimagrire e allungano la vita : Mangiare facendo attenzione all’impatto ambientale delle proprie scelte oltre che alla salute e alla forma fisica è possibile? Certamente! La Dieta della Terra è infatti una realtà e permette di conciliare i due aspetti appena rammentati. A ricordarlo ci ha pensato un recente studio condotto da equipe scientifiche attive presso gli atenei di Oxford e del Minnesota. Il lavoro in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine ...

dieta : ci sono alimenti che fanno bene sia alla salute che all’ambiente - con 2 eccezioni : Secondo una ricerca delle Università di Oxford e del Minnesota, pubblicata su”Pnas”, gli alimenti che hanno una bassa impronta ecologica sono da considerarsi sani, salvo 2 eccezioni: il pesce (il cui consumo è meno sostenibile ma fa bene all’organismo) e le bevande zuccherate (che hanno una ridotta impronta ecologica e delle quali è bene ridurre l’uso). “Gli alimenti che compongono la nostra Dieta hanno un grande ...

dieta senza zuccheri : dimagrisci e ti proteggi dal cancro : La Dieta senza zuccheri – per essere precisi a basso contenuto di zuccheri – è uno schema alimentare che aiuta a perdere peso e, di riflesso, a diminuire il rischio di andare incontro a una diagnosi di tumore. Abbiamo specificato “a basso contenuto di zuccheri” in quanto, come ricordato anche dagli esperti dell’AIRC, eliminare totalmente questi nutrienti dalla propria Dieta è sia arduo, sia poco utile alla ...

dieta di Walter Willett : schema e benefici : La Dieta di Walter Willet e il piatto sano di HarvardLa Dieta di Walter Willet e il piatto sano di HarvardLa piramide alimentare Il piatto sano di HarvardCosa mangiareLa Dieta di Walter Willet e il piatto sano di HarvardPossiamo salvare il Pianeta mangiando in modo sano. L’idea di una Dieta sana e universale è stata pubblicata sulla rivista scientifca Lancet all’inizio del 2019. Si tratta di uno studio realizzato dalla Commissione ...

dieta delle prugne dei 5 giorni contro la stitichezza : La Dieta delle prugne dei 5 giorni contro la stitichezza e per dimagrire depurando l’organismo. la Dieta delle prugne protegge l’intestino

dieta del miele di Mike McInnes : diminuisci gli zuccheri e perdi peso : La Dieta del miele di Mike McInnes, ex farmacista di Edimburgo ed esperto in nutrizione sportiva, è un regima alimentare che permette di perdere circa 1 kg a settimana. Come è chiaro dal nome stesso, tutto si basa sui benefici del miele. McInnes consiglia di preferirlo allo zucchero bianco durante la giornata, ma anche di consumare un cucchiaio di miele prima di coricarsi. In questo modo, a suo dire, è possibile migliorare l’efficienza del ...

La pasta fa bene alla dieta e rende felici : ecco perché : La pasta FA INGRASSARE?La pasta FA INGRASSARE?/2IL SALE SI AGGIUNGE SOLO QUANDO L'ACQUA BOLLE?LA pasta MOLTO COTTA DI DIGERISCE MEGLIO? LA pasta L'HANNO INVENTATA I CINESI?LA pasta ITALIANA HA OGM?LA pasta INTEGRALE È MENO CALORICA?LA BASTA CI FA bene?Oltre a essere buona, la pasta ha il primato di essere conosciuta in tutto il mondo. Tant’è vero che a questo prodotto tipico della cucina made in Italy è addirittura dedicata una giornata ...

Addio diabete - obesità - grasso addominale e cancro : ecco perché seguire la dieta mima digiuno e della longevità : Vivere più a lungo e meglio, combattendo attraverso un sano e attivo stile di vita i fattori di rischio correlati e all’invecchiamento patologico e all’insorgenza delle patologie cronico-degenerative (diabete, obesità, malattie cardio–cerebrovascolari, malattie autoimmuni, cancro, Alzheimer, Parkinson), è una realtà possibile. In tale ottica, diversi alimenti mediterranei risultano protettivi anche e soprattutto in virtù dell’apporto di ...