La ciclista che perse il lavoro per il dito medio contro Trump ha vinto le elezioni

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) All’Election Day in Virginia si è aggiudicata una vittoria anche Juli Briskman, la donna che divenne famosa per aver manifestato il suo dissenso mostrando ilal passaggio del corteo di auto del presidente Donaldmentre andava in bici nell’ottobre del 2017.La foto divenne virale e quel gesto le costò il posto dicome contractor del governo. Ora è stata eletta supervisore della contea di Loudoun, in Virginia, battendo la rivale repubblicana Suzanne M. Volpe.Briskman, attivista democratica locale, ha battuto la repubblicana Suzanne Volpe. Ad HuffPost la donna aveva raccontato cosa era accaduto: “Due anni fa sono stata licenziata per aver contestato Donalde il suo programma retrogrado. Ma ora i miei vicini del distretto di Algonkian mi hanno appoggiato, anche loro rifiutano l’agenda del presidente”, ...

missile779 : @Antonio98854326 Parlo da ex ciclista amatoriale che per diversi anni ha praticato agonismo a buon livello, e tutt’… - louisfornellist : Election day, eletta in #Florida la ciclista licenziata per aver alzato il dito medio contro #Trump. E la rete esul… - MorenaS64186725 : @Nich_Ferrante @Carmela_oltre Un raggio di sole in questa piovosa gionata di novembre! Credo che in Florida abbiano… -