La campionessa paralimpica Martina Caironi positiva ad un test antidoping | è stata sospesa

Atletica : muore la campionessa paralimpica Marieke Vervoort. La belga ha scelto la via dell’eutanasia : Il percorso di vita della belga , campionessa paralimpica , Marieke Vervoort è giunto al termine. Come aveva annunciato alle Paralimpiadi di Rio 2016, dopo aver ottenuto la sua quarta medaglia, Marieke aveva già firmato tutti i documenti che che portavano all’eutanasia. Una vita di grandi sofferenze fisiche per lei: a 14 anni le era stato diagnosticata una malattia muscolare degenerativa, causa di dolori costanti, paralisi alle gambe e anche ...

Scherma - Bebe Vio monumentale : campionessa del Mondo per la terza volta! Show della campionessa Paralimpica : Bebe Vio regala un’altra magia delle sue e si laurea Campionessa del Mondo per la terza volta in carriera. La schermitrice ha letteralmente dominato la rassegna iridata andata in scena a Cheongju (Corea del Sud) e si è messa al collo la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B. Si tratta della terza apoteosi in carriera per la Campionessa Paralimpica di Rio 2016 che si era già imposta a Eger 2015 e Roma 2017. La veneta non ...