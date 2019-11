Kazan-Brescia | EuroCup basket oggi | orario d’inizio | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019)pomeriggio, alle ore 17.30 italiane, presso la “-Hall Arena” andrà in scena il match tra l’UNICSe la GermaniLeonessa, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi di2019-2020. Siamo giunti al giro di boa dell’e i punti iniziano a diventare sempre più pesanti in vista della qualificazione alle top 16. L’impegno odierno si prospetta piuttosto probante per la Leonessa, dal momento che l’UNICSoccupa la prima posizione in classifica nel gruppo C con uno score di 4 vittorie e 1 sconfitta, patita proprio contronella giornata inaugurale della competizione. Era il 2 ottobre e la squadra di Vincenzo Esposito prevalse al “PalaLeonessa” con il punteggio di 84-75. Da lì in avantiha sempre vinto, imponendosi con autorità tra le mura amiche e sbancando sul filo di lana Nanterre e ...

