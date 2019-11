Juve-Lokomotiv Mosca | Douglas Costa “regala” ottavi in anticipo

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019) Una splendida rete diin pieno recupero fa volare lantus aglidi finale di Champions con due turni di. I bianconeri alla Rzd Arena mettono ko la(1-2) e conservano la vetta del girone di Champions League: si giocheranno contro l'Atletico Madrid la leadership del raggruppamento il 26 novembre all'Allianz Stadium. Una vittoria arrivata dopo una prestazione non brillante, in cui i bianconeri hanno sofferto la 'fisarmonica' di Semin, lacompatta e densa in difesa per poi aprirsi velocemente in contropiede. Un rebus che la squadra di Sarri non ha saputo risolvere per lunghi tratti, fino all'ingresso di Dybala al posto di un corrucciato Ronaldo e soprattutto di. Il brasiliano ha regalato la terza vittoria nel girone con uno slalom stretto tra i difensori russi, fiaccati dalla fatica e dalla velocita' dell'attaccante ...

