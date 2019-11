Juve batte il Lokomotiv Mosca e si qualifica per gli ottavi Atalanta-Manchester City | 0-0

La Juventus batte il Lokomotiv Mosca grazie a Douglas Costa E si qualifica agli ottavi : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

La Juventus batte il Torino 1-0 : De Ligt - primo gol in bianconero dopo un altro brivido "di mano" : L'uomo derby è De Ligt. Il giovane difensore olandese segna il gol dell'1-0 con cui la Juventus piega il Torino nell'anticipo serale dell'11esimo turno di Serie A e torna in testa alla classifica riscavalcando l'Inter (2-1 al Bologna poche ore prima). A decidere la partita a favore dei bianconeri d

Una Juve sprecona sbatte contro un eroico Lecce : 1-1 di rigore davanti ad un Via del Mare gremito [FOTO] : Lecce-Juventus live – Grande attesa per il match del Via del Mare. I salentini hanno ritrovato quest’anno la Serie A dopo qualche stagione di assenza e attendono la capolista piena di stelle. A mancare, però, è quella più importante, Cristiano Ronaldo, che Sarri ha deciso di tenere a riposo evitando persino la convocazione. Decisamente meglio il cammino in trasferta dei giallorossi, che in casa non hanno raccolto neanche le ...

Calciomercato - Pogba : il Real potrebbe tentare la carta Kroos per battere la Juve : Il sogno del Calciomercato della Juventus sarebbe sempre Paul Pogba. Il francese e il Manchester United faticano a sedersi al tavolo delle trattativa per il rinnovo di contratto e questo alimenta i rumors sul possibile addio. I bianconeri ieri hanno vissuto una giornata decisamente “ricca” con l’approvazione di un aumento di capitale da 300 milioni di euro e la crescita della sponsorizzazione di Jeep attorni ai 25 milioni. Tutto soldi che non ...

Doppietta Dybala - la Juve rimonta e batte 2-1 la Lokomotiv Mosca : La Juventus vince e tiene il passo dell'Atletico Madrid. Nel tardo pomeriggio i Colchoneros erano riuscita a superare in casa il Bayer.

La Juventus batte allo Stadium Allianz il Bologna per 2-1 - Ronaldo festeggia i 700 gol : La Juventus batte in casa il Bologna ed è al primo posto della classifica a 22 punti, con un solo punto distacco dall'Inter dopo che ha vinto a Sassuolo. Prima della gara il presidente Agnelli ha premiato Cristiano Ronaldo con una maglia celebrativa dei 700 gol che l'asso portoghese ha messo a segno nella sua splendida carriera e i tifosi bianconeri sono andati in delirio. Mihajlovic è ritornato a sedere sulla panchina del Bologna (dopo una ...

Spettacolo al Mapei - Inter batte Sassuolo 4-3 e resta in scia Juve : L'Inter torna alla vittoria e lo fa, soffrendo nel finale, con il 4-3 inflitto al Sassuolo al Mapei Stadium grazie alle doppiette di Lukaku e Martinez

La Juve batte il Bologna 2-1 - ma quanti rischi : Decidono le reti di Ronaldo e Pjanic, inutile il pari di Danilo. Nel finale Buffon salva i bianconeri che consolidano il primo posto

Juventus - Agnelli dice la sua : “Scudetto? Ecco chi dovremo battere” : Juventus – L’Inter può mettere in difficoltà la Juventus e minare il suo dominio sulla Serie A che dura da ormai 8 anni. Questa è stata l’indicazione delle prime 7 giornate di campionato e questo è anche il pensiero di Andrea Agnelli. Dal palco del ‘Leaders Sport Business Summit’ al Twickenham Stadium di Londra, il numero uno bianconero ha voluto applaudire la squadra di Antonio Conte, riconoscendola come una valida ...

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

È finita la ricreazione - la Juve batte l’Inter 2-1 : decide Higuain : È finita la ricreazione, la Juve batte l’Inter 2-1. È semplicemente, ancora una volta, la squadra più forte. Probabilmente quest’anno ancora più forte. Ha la solidità della Juventus e i margini di miglioramento di un gioco nuovo. Poi, va da sé, le partite vivono di episodi. Sarri preferisce Dybala a Higuain e dopo quattro minuti Dybala segna il gol del vantaggio. Nella ripresa, sull’1-1, pareggio di Lautaro Martinez su rigore ...

La Juventus batte l'Inter per 2-1 a San Siro : La Juventus vince 2-1 a Milano con l'Inter e balza al comando solitario della classifica con 19 punti. I nerazzurri inseguono a 18. Decisiva la rete nella ripresa di Higuain. Il primo tempo si era concluso sull'1-1 grazie ai gol di Dybala e Lautaro Martinez su rigore.

Higuain - Bernardeschi e Cr7 - la Juve batte 3-0 il Bayer Leverkusen : Una vittoria rotonda e un buon test in vista del derby d'Italia di domenica. La Juventus batte 3-0 il Bayer Leverkusen

La Juventus batte 2-0 la Spal - l'analisi della sfida : bene Cristiano Ronaldo - male Rabiot : La Juventus, ieri ha battuto per 2 a 0 la Spal e il risultato, poteva essere più ampio, se non fosse stato per diverse importanti parate del portiere ospite. La squadra di Maurizio Sarri, resta sulla scia dell'Inter, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria per 3 a 1. Adesso c'è la Champions League: a Torino arriva il Bayer Leverkusen, mentre l'Inter se la vedrà con il Barcellona, due partite che giungono pochi giorni prima dello scontro diretto ...