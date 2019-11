Jessica Morlacchi ' Tommaso Rinaldi | tuffati su di me' | Vieni da me

Tale e quale show - è delirio per Jessica Morlacchi. Ma quel particolare non sfugge all’attentissima Loretta Goggi : La cantante e bassista italiana Jessica Morlacchi è stata una delle grandi protagoniste della puntata di ‘Tale e quale show’. Ed ha deciso di prendere una decisione coraggiosa: imitare la giudice Loretta Goggi, come già avevano fatto in passato Federico Angelucci nel 2017 e Alessandra Drusian nel 2018. Jessica l’ha imitata interpretando la famosissima canzone ‘Maledetta Primavera’, portata dalla Goggi al Festival di ...

Francesco Monte fidanzato perfetto... per Jessica Morlacchi : Jessica Morlacchi, protagonista dell'ultima stagione di 'Tale e quale show' su Rai1, non ha mai nascosto di essere rimasta affascinata dalla bellezza made in Puglia del compagno d'avventura, Francesco Monte. L'ex cantante dei Gazosa ha messo in scena alcuni divertenti siparietti con l'ex tronista di 'Uomini e Donne', a cui si è legata a livello amicale. Ecco le sue parole rilasciate al settimanale 'Vero Tv': Francesco è stupendo, un ragazzo ...

Jessica Morlacchi bocciata al provino per Tale e Quale : “Meglio così!” : Tale e Quale Show, Jessica Morlacchi bocciata al primo provino: “E’ stato meglio così” Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia Jessica Morlacchi, concorrente a Tale e Quale Show 2019, che stasera tornerà in gara per la prima puntata del torneo che vede la sfida tra i 6 concorrenti migliori di questa stagione e i 6 concorrenti più bravi dell’anno ...

Jessica Morlacchi a Tale e Quale : “Programma pazzesco. Reality show : perché no?”. E su Francesco Monte e Isabella… : Jessica Morlacchi intervista Gossipetv: le dichiarazioni su Tale e Quale show e su Francesco Monte Continua il momento magico di Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa sta vivendo una vera e propria rinascita artistica. Dopo la fortunata esperienza a Ora o mai più l’interprete ha lasciato il segno nella nona edizione di Tale e Quale […] L'articolo Jessica Morlacchi a Tale e Quale: “Programma pazzesco. Reality show: ...

Tale e Quale Show : le imitazioni di Mina e Cher di Jessica Morlacchi e Sara Facciolini (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 11 ottobre: Le imitazioni di Mina e Cher di Jessica Morlacchi e Sara Facciolini. Ecco i video. Ieri è andato in onda l’appuntamento con la gara di Tale e Quale Show il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, sempre in diretta, venerdì 11 ottobre, dalle 21.25, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Clicca qui per il vincitore della puntata di ieri, qui ...

Jessica Morlacchi - CELINE DION/ 'Con Laura Pausini ho sbagliato…' - Tale e quale show - : JESSICA MORLACCHI, Tale e quale show 2019: dopo l'imitazione poco convincente di Laura Pausini si confronta con la star CELINE DION.

Tale e Quale Show 2019/ Diretta e classifica 4a puntata : Jessica Morlacchi elogia... : Tale e Quale Show 2019, Diretta, classifica ed imitazioni quarta puntata, 4 ottobre, Raiuno. Il giudice speciale di questa sera è Serena Rossi.

Carlo Conti - Jessica Morlacchi : “Quando l’ho rivisto a Tale e Quale…” : Tale e Quale Show, Jessica Morlacchi su Carlo Conti: “E’ sempre vicino ai concorrenti” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Jessica Morlacchi, concorrente di Tale e Quale Show 2019, rispondendo alla domanda di una sua fan, Gina da Pisa. La lettrice in questione le ha scritto infatti attraverso la rivista, chiedendole: “A Tale e Quale Show mi piaci molto. Seguendo il programma, ...

Jessica Morlacchi su Tale e Quale Show svela : “Ho paura di…” : Tale e Quale Show, Jessica Morlacchi confessa: “Ho paura del giudizio di Loretta Goggi” Jessica Morlacchi, dopo il grandissimo successo ottenuto a Ora o mai più di Amadeus, ha deciso di partecipare alla nona edizione di Tale e Quale Show. E in queste prime tre puntate del Talent Show vip, nonostante non sia riuscita a vincere, ha comunque ben impressionato tutti i giudici e il pubblico a casa. Ma Quale sarà il giudice di cui teme di ...

Jessica Morlacchi È LAURA PAUSINI/ La bella voce potrebbe non bastare questa volta... : JESSICA MORLACCHI a Tale e Quale show 2019 imitare LAURA PAUSINI: ottima voce e bello il trucco ma questa volta la giuria sembra meno convinta sulla somiglianza con l'originale.