Jannik Sinner | Next Gen 2019 | “Ho cambiato marcia nel secondo set | rispetto a un anno fa

NextGen 2019 : Jannik Sinner ed Alex de Minaur a caccia di riconferme di successi nella seconda giornata : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-YMER DELLE NEXT GEN ATP FINALS 2019, SI COMINCIA NON PRIMA DELLE 21.00 L’Allianz Cloud di Milano è pronto per essere teatro del secondo giorno di incontri delle Next Gen ATP Finals, torneo di tennis riservato agli otto migliori giocatori nati a partire dal 1998. Nel day-1 le figure di Jannik Sinner e di Alex de Minaur si sono messe particolarmente in evidenza. Il 18enne altoatesino si è ...

NextGen 2019 : dopo il successo su Frances Tiafoe Jannik Sinner cerca ulteriori conferme contro Mikael Ymer : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Ymer DELLE NEXT GEN ATP FINALS 2019, SI COMINCIA NON PRIMA DELLE 21.00 dopo la strepitosa vittoria sullo statunitense attuale numero 47 del mondo Frances Tiafoe, battuto dall’altoatesino per la seconda volta in poche settimane, anche oggi Jannik Sinner chiuderà il programma della seconda giornata delle NextGen ATP Finals di Milano. Il 18enne di Sesto in Pusteria affronterà lo svedese Mikael Ymer, ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : super esordio di Jannik Sinner! Vittoria in quattro set su Frances Tiafoe : E’ subito un Jannik Sinner stellare nella prima giornata delle Next Gen ATP Finals a Milano. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta in quattro set l’americano Frances Tiafoe, numero 47 del mondo, con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Un successo fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali per il nativo di San Candido, che domani affronterà lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il ...

Next Gen Atp Finals 2019 – Esordio positivo per Jannik Sinner - l’azzurro stende Tiafoe in rimonta : Il tennista italiano comincia come meglio non potrebbe le Next Gen Atp Finals 2019, vincendo all’Esordio contro l’americano Tiafoe Jannik Sinner vince all’Esordio nel gruppo B alle Next Gen Atp Finals, torneo che raggruppa i più forti Under 21 del mondo che, per la prima volta, scendono in campo sul veloce indoor dell’Allianz Cloud. Il tennista italiano stende in rimonta Frances Tiafoe, imponendosi con il risultato ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : super esordio di Jannik Sinner! Vittoria in quattro set su Frances Tiafoe : E’ subito un Jannik Sinner stellare nella prima giornata delle Next Gen ATP Finals a Milano. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta in quattro set l’americano Frances Tiafoe, numero 47 del mondo, con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Un successo fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali per il nativo di San Candido, che domani affronterà lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il ...

Jannik Sinner - tennis e semplicità («e le parole di Federer») : Jannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroNell’aria l’odore del caffè, dalle persiane i primi raggi di luce. È l’alba di una nuova era per il mondo del tennis, che ...

VIDEO Jannik Sinner : “Molto felice di giocare a Milano - spero di fare bene davanti ai miei tifosi” : Ormai è tutto pronto a Milano per l’inizio delle Next Gen ATP Finals 2019, manifestazione giunta quest’anno alla terza edizione. Partecipano al torneo i migliori otto tennisti Under 21 al Mondo con l’eccezione del greco Stefanos Tsitsipas (qualificato per le Finals dei grandi a Londra) e dei canadesi Denis Shapovalov (reduce dalla finale di Parigi-Bercy) e Felix Auger-Aliassime (infortunato). L’Italia punta tutto su ...

Next Gen 2019 : Jannik Sinner all’esordio nel torneo contro Frances Tiafoe : Prendono il via quest’oggi le Next Gen ATP Finals 2019, giunte alla loro terza edizione, la prima che si svolge al PalaLido di Milano, che pur essendo stato rinominato come Allianz Cloud resta col suo nome storico nel cuore di tutti i milanesi. Fa il suo esordio Jannik Sinner, che succede a Gianluigi Quinzi e a Liam Caruana nella quota italiana prevista per il torneo, sebbene sia arrivato in modo diverso a disputarlo. Se Quinzi e Caruana ...

Tennis - Jannik Sinner e il sogno : numero 1 al mondo. Ora la NextGen a Milano - sogni e obiettivi. Quanti soldi ha guadagnato? : Jannik Sinner è la grande promessa del Tennis italiano, ad appena 18 anni è riuscito a entrare nella top 100 del ranking ATP (oggi è numero 95 al mondo) e sta facendo sognare in grande. L’altoatesino ha dichiarato a più riprese che vuole diventare numero 1 del Pianeta, ha dichiarato che la sua non è arroganza o presunzione ma è il frutto della convinzione nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità. Il nativo di San Candido è seguito da ...

NextGen 2019 - i punti di forza e deboli di Jannik Sinner. Diritto e rovescio solidissimi - da migliorare il gioco a rete - il servizio e la struttura fisica : Jannik Sinner ha iniziato l’anno al numero 553 del mondo, facendo proprio un percorso di crescita un po’ particolare già solo per il fatto di non aver prestato particolare attenzione al circuito junior, e lo finirà nei primi cento (l’attuale numero 93 può variare a causa delle fluttuazioni nei Challenger di alcuni suoi colleghi e perché le Next Gen ATP Finals non assegnano punti). Un’ascesa prodigiosa per lui, che ha ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner punta alle semifinali - Tiafoe l’ostacolo più insidioso. Attenzione al mancino Humbert : Il colpo della palla è pulito e lineare, la voglia è sempre quella di fare il punto e i margini di miglioramento sono ancora ampi. Jannik Sinner, il più forte classe 2001 del mondo, entrato a far parte del club dei top-100 del ranking ATP (n.95), si sta preparando al meglio per affrontare le Next Gen ATP Finals a Milano, torneo riservato ai migliori otto giocatori nati a partire dal 1998 a cui prende parte grazie ad una wild card. Una rassegna ...

Tennis - Jannik Sinner ha le idee chiare : “diventerò il numero uno del mondo - non ho paura a dirlo” : Il giovane Tennista italiano ha rivelato come sia convinto di diventare un domani il numero uno al mondo della classifica ATP Sta bruciando le tappe, lasciando a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori per i risultati ottenuti a soli 18 anni. Jannik Sinner è senza dubbio l’astro nascente del Tennis italiano, considerando come sia già entrato nella top-100 avendo al proprio attivo anche una semifinale ATP raggiunta ad Anversa. Alla ...

NextGen 2019 - gli avversari del girone di Jannik Sinner ai raggi X. Frances Tiafoe l’ostacolo più pericoloso e l’unico che ha già incontrato : Ecco chi sono gli avversari di Jannik Sinner nel round robin sorteggiato sabato sera delle NextGen ATP Finals 2019 di Milano, il torneo che raduna i migliori otto Under 21 del tennis mondiale. Frances Tiafoe (STATI UNITI) Numero 46 del mondo, nato il 20 gennaio 1998 a Hyattsville, nel Maryland, da genitori immigrati dalla Sierra Leone, destro col rovescio a due mani, ha giocato due finali nel circuito maggiore ATP, entrambe nel 2018, vincendo ...

NextGen 2019 - il calendario delle partite di Jannik Sinner. Date - programma - orari e tv : Sta per cominciare al PalaLido di Milano, ristrutturato e denominato Allianz Cloud, uno degli eventi tennistici più attesi dagli appassionati italiani: le NextGen ATP Finals, riservate ai migliori otto Under 21 del mondo. L’evento è molto atteso perché tra i protagonisti c’è anche Jannik Sinner, 18enne altoatesino di Sesto in Pusteria, il più giovane in gara, al quale è stata data una wilcard per la grande stagione che ha disputato e che lo ha ...