Jaguar Land Rover- La nuova elettrica stampata trasformerà la futura personalizzazione

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un’innovativa ricercaimpiega l’elettronica strutturale all’interno delle cabine dei veicoli.La tecnologia LESA (Lightweight Electronics in Simplified Architecture) consentirà di produrre schermi curvi integrati nella plancia o di personalizzare le variazioni di colore dei pannelli interni La ricerca pionieristicanel campo dell’elettronica strutturale potrebbe portare a sostituire le plance dei veicoli con schermi curvi, consentendo anche di personalizzare l’abitacolo interno grazie a pannelli in grado di cambiare colore.sta sviluppando per prima la tecnologia “Lightweight Electronics in Simplified Architecture (LESA)” – attualmente usata negli indossabili flessibili e negli schermi curvi TV OLED – per l’impiego nelle cabine delle automobili. Il sistema ha il potenziale di trasformare ...

