Italia-Ecuador | Mondiali Under17 calcio 2019 | gli azzurri di Nunziata a caccia dei quarti

Il console dell’Ecuador : ‘Strumentalizzate le proteste. I nostri connazionali in Italia possono stare tranquilli’ : di Mgs. Lorena Tapia Núñez (console Generale dell’Ecuador a Milano) In riferimento al post “Ecuador, il popolo si ribella e vince il primo round. Ma la lotta continuerà a lungo” a firma di Fabio Marcelli, pubblicato da ilfattoquotidiano.it il 15 ottobre 2019, nella Funzione e nella Qualità che ricopro ritengo doveroso, a tutela del governo che rappresento e nel superiore fine di offrire ai mie connazionali in Italia una informazione innanzitutto ...

Italia-Ecuador - ottavi Mondiali Under 17 calcio 2019 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : L’Italia affronterà l’Ecuador negli ottavi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio 2019. La nostra Nazionale, seconda nel proprio girone alle spalle del Paraguay, si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata di categoria che si sta disputando in Brasile. Gli azzurrini scenderanno in campo giovedì 7 novembre (ore 20.30) all’Estadio Kleber Andrade di Cariacia contro la rocciosa compagine ...

Italia-Ecuador - Mondiali U17 : la partita in tv su Sky e in sintesi su Rai Sport : Il campionato mondiale Under17 approda alla fase a eliminazione diretta con le sfide valide per gli ottavi di finale che vedranno la Nazionale italiana giovanile di Carmine Nunziata opposta all’Ecuador. Completano il tabellone Angola-Corea del Sud, Giappone-Messico, Nigeria-Olanda, Paraguay-Argentina, Spagna-Senegal, Francia-Australia e Brasile-Cile, con la vincente di quest’ultima partita che sarà l’avversaria degli azzurrini se riusciranno a ...

Italia-Ecuador - Ottavi Mondiali U17 2019 : data - programma - orari e tv : Sarà Italia-Ecuador agli Ottavi di finale dei Mondiali Under 17 di calcio. Gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno chiuso la prima fase con una sconfitta contro il Paraguay per 2-1 ed hanno terminato al secondo posto nel girone. Un piazzamento che ha dunque assegnato l’Ecuador all’Italia, mentre il Paraguay, che ha vinto il raggruppamento, si troverà di fronte l’Argentina. Italia-Ecuador, sfida valevole per gli Ottavi di finale ...

Calcio - Mondiali Under 17 : Italia sconfitta dal Paraguay - ora agli ottavi l’Ecuador : L’Italia chiude con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. Gli azzurrini di Carmine Nunziata perdono 2-1 contro il Paraguay e terminano al secondo posto dietro proprio ai sudamericani e adesso negli ottavi (il 7 Novembre) affronteranno l’Ecuador, mentre al Paraguay toccherà la sfida con l’Argentina. Con la qualificazione già in tasca, Nunziata decide di cambiare molto il ...

Argentina - convocati 5 ‘Italiani’ per le gare contro Germania ed Ecuador : Sono 5 i calciatori ‘italiani’ convocati dall’Argentina per le prossime gare, due giocatori dell’Udinese, Musso e De Paul, uno della Fiorentina, Pezzella, lo juventino Dybala e l’interista Lautaro Martinez, importanti scelte del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, per la doppia amichevole contro Germania ed Ecuador, rispettivamente il 9 e 13 ottobre. Ancora fuori Di Maria e Aguero oltre a Messi, ...