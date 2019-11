Inter-Verona | le probabili formazioni | conferma per Lautaro e Lukaku

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Uno degli anticipi in programma per la dodicesima giornata di Serie A è quello che si giocherà sabato 9 novembre alle ore 18:00 allo stadio "Meazza" di Milano e che vedrà di fronte. Due squadre in corsa per obiettivi diametralmente opposti. I padroni di casa sono in piena lotta per il titolo, avendo un solo punto di distacco dalla Juventus capolista. Gli ospiti, invece, dopo aver vinto i play off di Serie B lo scorso anno, puntano alla salvezza e sono partiti molto bene in questa prima parte della stagione. Entrambe nell'ultimo turno di campionato, inoltre, hanno portato a casa i tre punti e vengono da due vittorie consecutive....

