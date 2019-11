Inter | Lautaro Martinez bacchetta la squadra dopo il ko di Dortmund | “siamo stati deboli

Champions League - Borussia Dortmund – Inter 3 a 2 : i nerazzurri sognano con Lautaro e Vecino. Ma poi si fanno rimontare : L’Inter sogna per 45 minuti ma poi deve arrendersi. Dopo il 2 a 0 nel primo tempo, la squadra di Conte si fa rimontare nel secondo dal Borussia Dortmund. L'articolo Champions League, Borussia Dortmund – Inter 3 a 2: i nerazzurri sognano con Lautaro e Vecino. Ma poi si fanno rimontare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Borussia Dortmund-Inter 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Handanovic e Lautaro - sforzi inutili [FOTO] : Borussia Dortmund-Inter, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match tra i ragazzi di Favre e quelli di Conte valevole per la 4^ giornata di Champions League. Scontro diretto e di vitale importanza, entrambe le squadre sono infatti a 4 punti e l’obiettivo è avvicinare il Barça, fermato in casa dallo Slavia Praga. Finisce 3-2, l’Inter si suicida facendosi rimontare le due reti di vantaggio ...

Borussia Dortmund-Inter 3-2 - le pagelle : Lautaro e Vecino non bastano ai nerazzurri : Si è appena concluso il match di Champions League al Signal Iduna Park con una clamorosa rimonta del Borussia Dortmund che, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-2, batte l'Inter 3-2. Reti di Lautaro e Vecino per i nerazzurri, mentre i tedeschi siglano la rimonta con la doppietta di Hakimi e il gol di Brandt. In classifica ora il Borussia è secondo con 7 punti, a più tre sulla squadra di Conte e a meno uno dal Barcellona capolista. Il prossimo ...

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter/ Diretta tv - Lukaku-Lautaro dal 1 : Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter: Diretta tv e orario. Le mosse dei tecnici alla vigilia del big match del girone F della Champions league.

Inter - il Barcellona insiste per Lautaro Martinez : in estate potrebbe esserci l'assalto : Uno dei protagonisti del successo dell'Inter di ieri sul Bologna per 2-1 è stato Lautaro Martinez. Pur non avendo segnato l'attaccante è stato tra i migliori in campo. In particolar modo nel primo tempo quando l'argentino si è visto annullare anche un gol per fuorigioco dopo uno stop al volo spettacolare su lancio di Lukaku. Nella ripresa, poi, il Toro è stato decisivo nel procurarsi il calcio di rigore realizzato dal compagno di reparto e che ...

Bologna-Inter - Sabatini furioso : “Lautaro è scaltro - ha fatto un tuffetto. Conte? Non mi è piaciuta una cosa” : Il direttore dell’area tecnica del Bologna si è arrabbiato per il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri nel finale Bologna-Inter termina con una coda polemica, relativa al rigore fischiato dall’arbitro La Penna nel finale di match, permettendo così ai nerazzurri di portare a casa i tre punti. Massimo Paolone/LaPresse Rabbia e delusione per Walter Sabatini nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo perso una ...

Bologna-Inter - Sabatini : “Fallo evidente su Palacio. Lautaro sul rigore trattiene la gamba” : “Abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. C’era un fallo evidente su Palacio, fuori dall’area ma evidente e non è stato fischiato. Poi c’è stato il calcio di rigore su Lautaro. Ha acquisito anche quella scaltrezza da veterano. Lautaro trattiene la gamba, si vede chiaramente. Comunque sia l’Inter è una grande squadra”. Queste le parole del direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter ...

Live Bologna-Inter 0-0 : Lautaro e Lukaku - due gol annullati : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Inter - Marotta fa chiarezza : “Lautaro-Barcellona? Invenzione dei media. Noi società forte - non vendiamo top player” : Marotta fa chiarezza sull’Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: l’ad nerazzurro smentisce le voci di mercato e sottolinea la forza dell’Inter “A noi Interessa vincere, e vincere significa dare il massimo delle nostre possibilità tenendo sempre l’asticella molto alta. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo che prevede una crescita graduale ed è quello che vogliamo portare avanti“. Con queste parole ...

Live Bologna-Inter 0-0 : Conte si affida a Lukaku e Lautaro : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

