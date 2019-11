Inter | infortunio Politano | il giocatore è tornato a Milano con le stampelle

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund arriva una pessima notizia per Antonio Conte. La lista degli infortunati dell'si potrebbe allungare con l'ingresso di Matteo. Nel match di Champions contro il Borussia Dortmund l'exdel Sassuolo si è infatti infortunato pochi minuti dopo l'ingresso in campo a causa di un contatto di gioco con Schulz. Ilnerazzurro è rimasto lo stesso in campo, seppur zoppicando vistosamente. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si potrebbe trattare di una distorsione alla caviglia conessamento dei legamenti, lo stessoche ha già colpito Alexis Sanchez. I tempi di recupero per questo tipo di incidente si aggirano intorno ai due mesi. L’esterno romano ècon lee un tutore che immobilizzava la caviglia sinistra. In caso di forfait, è probabile che per ...

