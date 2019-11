Inter | 4 | 4 milioni di spettatori per la sfida con il Dortmund

Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks - durante le proteste di ieri in Iraq è mancata la connessione Internet a milioni di utenti : durante le manifestazioni di protesta che si sono svolte ieri in Iraq, le ultime di una serie iniziata nei giorni scorsi, la connessione a internet è mancata a milioni di utenti nel paese. Lo riferisce l’osservatorio indipendente NetBlocks, Secondo cui

Mercato Inter Juventus - battaglia a suon di milioni per Tonali : Mercato Inter Juventus – Prima e seconda in classifica si danno battaglia per Tonali. Una sfida che continua anche fuori dai campo di gioco e che porterà i due club a rialzi milionari pur di strappare al Brescia il centrocampista rivelazione del campionato. Marotta, consapevole dell’Interessamento bianconero, proverà a portarsi avanti con il lavoro aprendo i discorsi già a Gennaio. Paratici non sembra intenzionato a fare da ...

Calciomercato - 100 milioni dal Barcellona all’Inter : svincolato al Parma - corsa a 4 per il colpaccio in attacco : Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portate indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenza continuano a muoversi sul Calciomercato, l’intenzione è quello di provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. JUVENTUS – La ...

Debiti Inter a 770 milioni : 200 sono verso Suning : Quanti Debiti ha l’Inter? Cala nel corso della stagione 2018-2019 il debito del gruppo Inter. Secondo quanto riportato nel bilancio consolidato di FC Internazionale SpA al 30 giugno 2019 i Debiti complessivi, compresi quelli verso società di calcio e fornitori, erano pari a 773,8 milioni di euro, in calo di circa 40 milioni rispetto agli […] L'articolo Debiti Inter a 770 milioni: 200 sono verso Suning è stato realizzato da Calcio e ...

Inter - bilancio in rosso : -48 - 4 milioni. Ma i ricavi sono record : 417 milioni : “La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro Internazionale come Antonio Conte e la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi”. Così Giuseppe Marotta a margine dell’assemblea degli azionisti dell’Inter, che ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019. “I ricavi sono oggi più del doppio dei risultati precedenti ...

Inter - approvato il bilancio 2019 : rosso di 48 - 4 milioni : L’Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2018/2019, dai quali emergono gli importanti risultati raggiunti nel corso della stagione ed una significativa crescita del Gruppo. I ricavi dell’Inter sono oggi più del doppio dei risultati precedenti all’arrivo di Suning, a sottolineare il successo del progetto. La scorsa stagione […] L'articolo Inter, approvato il ...

Unicredit - violati i dati di 3 milioni di clienti : avviata un’indagine Interna : "Non sono stati compromessi altri dati personali, né coordinate bancarie in grado di consentire l'accesso ai conti dei clienti o l'effettuazione di transazioni non autorizzate": così Unicredit cerca di rassicurare i clienti dopo la rilevazione di un accesso informatico non autorizzato ad un file risalente al 2015 che conteneva i dati di 3 milioni di utenti.Continua a leggere

Como : oltre 11 milioni di euro Intercettati alla dogana : Milano, 26 ott. (Adnkronos) - oltre 11 milioni di euro sono stati intercettati alla dogana dalla guardia di finanza nei primi sei mesi del 2019. Sono stati circa 400 i soggetti fermati dai finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso mentre tentavano di superare i confini doganali con al seguito denaro co

Al primo anno l’Inter di Zhang stabilisce il record di fatturato : 415 milioni : Prevista per lunedì l’assemblea dei soci dell’Inter. Sarà presentato il bilancio 2019-20. La società di Zhang in appena un anno ha stabilito il record di fatturato: 415 milioni e marcia a velocità notevole per continuare a crescere. Ci sono anche i debiti che sono superiori ai 40 milioni. La svolta si vede anche con la scelta di un allenatore del calibro di Conte cui affidare la squadra, ma non è solo questo, scrive la Gazzetta dello ...

L’albero brucia ma solo all’Interno : il video da 20 milioni di clic che stupisce (c’è una spiegazione) : Venti milioni di visualizzazioni, su Twitter, per questo video che arriva dal Texas: un albero, in un bosco, che brucia solo dall’interno. Il fenomeno, tuttavia, pur essendo insolito ha una spiegazione. Succede quando una pianta viene colpita da un fulmine (ed è il caso, a quanto sembra, del filmato in questione): l’interno si presta meglio, rispetto alla corteccia, nel propagare il calore della fiamma. L'articolo L’albero ...

Inter - Marotta avrebbe messo gli occhi su Zakaria : costerebbe 50 milioni di euro : Si chiama Denis Zakaria e pare sia uno dei nomi presenti nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il giocatore svizzero ha 22 anni e potrebbe risultare utile per il centrocampo, poiché è in grado di ricoprire tutti i ruoli in mediana, anche se rende al meglio come regista. Ad esempio, proprio nella nazionale svizzera occupa questa zona del campo ed è riuscito a conquistare una ...

Nervi - oltre 9 milioni di euro per 5 Interventi di riqualificazione : Due progetti riguardano il Porticciolo, con la riqualificazione dell'area e il ridisegno del molo di protezione e delle banchine

Inter - in arrivo 130 milioni di euro per il mercato : Suning punta su Tonali e Giroud : Dopo gli infortuni di Alexis Sanchez, Danilo D'Ambrosio e Stefano Sensi arrivano finalmente buone notizie in casa Inter. Il club nerazzurro infatti incasserà ben 130 milioni di euro, soldi che arriveranno dai giocatori che saranno riscattati dalle squadre in cui sono in prestito da questa estate. Una somma che permetterebbe a Zhang di investire in maniera importante sul mercato. Nello specifico, sono quattro i giocatori che porteranno introiti ...