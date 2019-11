Influenza | virologo | “E’ il momento giusto per fare il vaccino”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “Siamo nella fase iniziale della stagionele, con casi sporadici in tutta Italia. Ma il caldo anomalo non deve far pensare che si possa prorogare più di tanto la vaccinazione: questo è ilper farla“: lo ha affermato Fabrizio Pregliasco,e direttore scientifico di Osservatorio, ricercatore del Dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli studi di Milano e direttore sanitario Irccs Istituto ortopedico Galeazzi. “Gli sbalzi termici di questi giorni – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – facilitano l’insorgenza di forme simil-li, provocate dai cosiddetti virus ‘cugini’: la verascatterà quando le temperature rimarranno basse per più tempo. L’epidemia non c’è ancora, dunque, proprio perché il freddo tipico e prolungato arriva ...