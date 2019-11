Incendio a Tiburtina | Napoli Centrale al collasso | ritardi oltre le tre ore sull' Alta

Treni - mattinata di disagi. Incendio in zona Tiburtina - a Roma. Fulmine su convoglio nel lodigiano. Nessun ferito : Una mattinata difficile per chi viaggia in treno, sia al nord che al centro Italia, a causa di un Incendio nei pressi di Roma e del maltempo in Lombardia. Ritardi e cancellazioni hanno coinvolto nel corso della mattinata diverse linee. Ora, la situazione è in miglioramento. L’Incendio si è verificato nella notte, intorno alle 4.50, in una cabina che alimenta il sistema semaforico nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. È accaduto ...