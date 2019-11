Inaugurata a Roma la Scuola internazionale per il patrimonio culturale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sono 19 e arrivano da diversi Paesi del Mediterraneo i primi allievi della International School of Cultural Heritage, che si èieri a Palazzo Altemps, a, alla presenza del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Si tratta di archeologi, direttori di musei, funzionari e professionisti già attivi nel settore dei beni culturali nelle aree di provenienza, che vanno dalla Libia alla Turchia, dal Marocco all’Egitto, dal Libano all’Iraq, da Israele alla Palestina. Allievi che trascorreranno cinque mesi in Italia, per prendere parte a un fitto programma di studio che vedrà alternarsi attività in aula, come conferenze e workshop con esperti italiani e internazionali, a esperienze sul campo presso le principali istituzioni culturali del nostro Paese, pubbliche o private. A completare il percorso formativo, nel mese di aprile 2020, un ...

