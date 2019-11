In Thailandia sono morte almeno 15 persone in un attacco nella provincia di Yala | nel sud

MotoGp – Dovizioso si lascia la Thailandia alle spalle : “non sono stato sorpreso di quel risultato - ma a Motegi…” : Andrea Dovizioso carico e motivato per il Gp del Giappone: le parole del forlivese in conferenza stampa a Motegi Riflettori puntati sui piloti, oggi a Motegi: la MotoGp è pronta per affrontare il trittico asiatico, che inizierà col Gp del Giappone, che si disputerà nella mattina italiana di domenica 20 ottobre. Marquez arriva in Giappone reduce dalla vittoria del suo ottavo titolo mondiale, ma dovrà fare i conti con i suoi tosti rivali, ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Ho faticato all’inizio ma poi sono venuto fuori alla distanza” : Un nono posto non è certo una grande conquista per Danilo Petrucci. Il pilota umbro è l’emblema delle difficoltà della Ducati in difficoltà nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia). Una prestazione chiaramente influenzata da una GP19 non in grado di essere prestazionale in percorrenza, come anche il mancato podio di Andrea Dovizioso conferma. Di seguito le dichiarazioni di Petrucci ai microfoni di ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Sono felice di aver lottato fino alla fine con Marquez. La vittoria arriverà presto” : Fabio Quartararo ci ha provato fino alla fine. Il GP di Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un po’ una replica di quanto già visto a Misano, ovvero un confronto tra lo spagnolo Marc Marquez e il francese. L’alfiere della Yamaha, partito dalla pole position, ha fatto il ritmo, cercando il successo in fuga. Marquez, da par suo, ha tenuto il passo e all’ultimo giro ha sferrato il suo attacco, ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Thailandia 2019 : “Ho sbagliato io alla curva 5 - sono andato largo” : Valentino Rossi mastica amaro per il nono posto conquistato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha commesso un errore importante nel suo primo run della Q2, finendo nella ghiaia di curva 5, compromettendo quindi il suo sabato. L’analisi del pilota di Tavullia sulle sue qualifiche si concentra ovviamente sulla caduta, spiegando di essere arrivato troppo largo per finire poi a ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : gerarchie ribaltate. Quartararo e Vinales sono diventati i veri anti-Marquez : Fabio Quartararo ha conquistato la quarta pole position stagionale durante le qualifiche del GP della Thailandia 2019 di MotoGP, stampando il nuovo record della pista di Buriram in 1’29?719, tenendosi alle spalle gli spagnoli Maverick Viñales (Yamaha) e Marc Marquez (Honda). La capacità sul giro secco del francesino classe 1999 è già saltata agli occhi parecchie volte durante questa stagione, nella quale Quartararo è stato molto spesso la ...

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Thailandia 2019 : “Un giorno molto positivo - tutte le Yamaha si sono adattate bene al tracciato” : El Diablo Fabio Quartararo si è messo nuovamente in luce nelle prove libere del GP della Thailandia di MotoGP, trovando il miglior tempo assoluto della giornata nelle FP2 e mostrandosi molto competitivo anche sul passo gara. Il caldo è stato il protagonista principale della giornata ma la Yamaha ha risposto molto bene, visto che tutti i piloti sono riusciti a trovare grande confidenza con le condizioni. Di seguito le dichiarazioni di Fabio ...

VIDEO Marc Marquez GP Thailandia 2019 : “Sto bene - sono in grado di correre” : Dopo lo spavento, il sollievo. Marc Marquez ha chiuso anzitempo la sua FP1 del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP per colpa di un highside clamoroso che ha messo ko il campione del mondo. Il portacolori della Honda è stato trasportato all’ospedale di Buriram e ha superato il controllo medico. Al suo ritorno presso la pista thailandese è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport per confermare che il peggio ormai era alle spalle. ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi prove libere. Yamaha dominanti - ma Marquez e Ducati non sono lontani : La prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP si chiude con due “botti”. Il primo, davvero pauroso, di Marc Marquez nel corso della FP1, il secondo, ben più scintillante, della Yamaha che chiude il venerdì di Buriram con tutte e quattro le proprie M1 collocate nelle prime cinque posizioni. Iniziamo proprio dalle moto di Iwata. Fabio Quartararo del team Petronas ha chiuso in vetta la giornata con ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Mi sono adattato bene alla pista. Abbiamo ancora del margine” : Fabio Quartararo ha terminato in prima posizione le prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Una prestazione di notevole valore per l’alfiere della Yamaha Petronas che conferma la sue grandi qualità in sella alla M1. Un day-1 nel quale le moto di Iwata sono state tutte estremamente performanti (quattro nella top-5), a testimonianza della bontà del lavoro svolto dalla scuderia nipponica. In ...

VIDEO Valentino Rossi - GP Thailandia 2019 : “L’anno scorso mi sono giocato il podio - occhio al meteo” : L’anno scorso un’ottima gara, chiusa purtroppo in quarta piazza. Quest’anno c’è voglia di provarci per il podio: si avvicina il week-end e torna il Mondiale di MotoGP che in programma ha il GP di Thailandia. A Buriram occhi puntati su Valentino Rossi che andrà a caccia della top-3 per rilanciarsi in questo finale di stagione. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia 2019: LE PAROLE DI Rossi ALLA ...

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

MotoGp – La Thailandia regala ricordi positivi a Valentino Rossi : “l’anno scorso sono stato veloce - ecco il mio obiettivo” : Valentino Rossi pronto per la Thailandia: le parole del Dottore alla vigilia della gara di Buriram I piloti della MotoGp salutano l’Europa: la stagione si sposta in terra asiatica, con il primo appuntamento in Thailandia. Reduce dall’ottavo posto ad Aragon, Valentino Rossi è motivato a far bene sul circuito di Buriram, consapevole di poter far bene su questo circuito. Alessandro La Rocca/LaPresse “Adesso inizia una serie ...