In italia 15 milioni di pensionati

Disturbi dell’udito per 7 - 3 milioni di italiani : casi in aumento tra i giovani : Problemi di udito in aumento per gli italiani. Sono 7,3 milioni quelli che soffrono di ipoacusia. Cresciuti del 4,8% tra il 2012 e il 2018. Di più tra gli over 80 (+12,2% nello stesso periodo) e tra le persone nella fascia d’età 46-60 anni (+9,8%). Si può stimare che nel 2025 il numero di persone con un calo uditivo autodiagnosticato sarà di 8 milioni e che diventeranno tra i 10 e gli 11 milioni nel 2050. È quanto emerge da una ricerca ...

Nel mondo ci sono 15 milioni di bambini e adolescenti sotto psicofarmaci. "L'italia rafforzi i controlli" : Attenzione alla somministrazione di psicofarmaci a bambini e adolescenti, una pratica molto diffusa in altri Paesi e che rischia di prendere piede anche in Italia. È l’allarme lanciato dalla Rete Sostenibilità e Salute, un network che riunisce le associazioni del terzo settore più attive sul tema della “salute sostenibile”. Nel caso dei minori, l’allerta riguarda soprattutto le prescrizioni per ...

Negli ultimi 20 anni - 2 milioni di persone hanno lasciato il Sud italia : (foto: Tim Graham/Getty Images) Il 2019 vede il Sud entrare in recessione con un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in calo dell’0,2% a fronte del +0,3% del Centro-Nord. Questo quanto emerge dal Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, opera principale della Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – che viene pubblicato ogni anno, tenendo conto di indicatori chiave e degli andamenti dell’economia meridionale in ...

Maltempo : 7 milioni di italiani “vivono in aree a rischio frane - alluvioni ed esondazioni” : “Sono 7 milioni gli italiani che vivono in aree a rischio frane, alluvioni ed esondazioni in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in relazione all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia dal Friuli alla Liguria, dal Trentino alla Toscana, dal Lazio alla Campania. “A soffrire del brusco cambiamento climatico – ...

Alitalia - bruciati oltre 800 milioni in soli 30 mesi. Persi 9 - 2 miliardi in 45 anni di vita : La compagnia è come una fornace volante che, in media, ogni giorno brucia banconote per un valore di circa 900mila euro. Entro il mese di dicembre rischia di non avere più soldi per il carburante e per pagare gli stipendi

2 Novembre : fiori ai defunti da 7 milioni di italiani : Circa sette milioni di italiani acquistano piante e fiori in occasione del 2 Novembre per porgerli in dono ai propri defunti, in una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del ponte del primo Novembre dedicato da molti italiani alla visita ai cimiteri per onorare i propri cari. Sul mercato dei fiori è prevista – precisa la Coldiretti – una sostanziale stabilità dei prezzi ...

Quattro milioni di italiani oggi compreranno crisantemi : Sono quasi 8 milioni gli italiani che compreranno fiori nella ricorrenza dedicata ai defunti. E il fiore acquistato, uno su due, sarà il crisantemo, da sempre associato al 2 novembre. È la stima dell'associazione dei Florovivaisti italiani che ricorda come il lungo ponte di Ognissanti sia "tradizionalmente un periodo cruciale per la commercializzazione di fiori recisi e uno dei maggiori picchi di lavoro dell'anno per i vivai". Il ...

Alitalia - Lufthansa offre 200 milioni : <br>"Tagli alla flotta e al personale" : Sono passati più di due anni dal commissariamento di Alitalia e il salvataggio della compagnia aerea italiana, per quanto vicino, sembra allontanarsi di più giorno dopo giorno. Nell'affaire Alitalia è entrata a gamba tesa la compagnia aerea tedesca Lufthansa, che si è detta pronta ad investire più di tutti gli altri partner, circa 200 milioni di euro secondo le ultime indiscrezioni.La proposta di Lufthansa, arrivata con una lettera inviata a ...

Innamoratissima! Diletta Leotta e Daniele Scardina : ecco cosa è successo tra i due. Milioni di italiani disperati : Sembra sempre più innamorata Diletta Leotta. Da quello che dichiara infatti, la relazione con Daniele Scardina non poteva andare meglio! La conduttrice di DAZN e il pugile sono tornati a farsi vedere insieme in occasione del recente incontro dello sportivo a Milano. Un incontro che i due hanno vissuto fianco a fianco lavorativamente e privatamente. Dopo la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui Scardina ha dormito a ...

Ponte di Ognissanti : 6 - 2 milioni di italiani in vacanza nonostante il maltempo : Sono 6,2 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sul Ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che circa il 90% dei vacanzieri rimarrà in Italia. “Sono molti dunque a sfidare le incertezze del meteo pur di concedersi qualche giorno di relax approfittando della combinazione ...

Istat - bambini e adolescenti italiani in cima alla “classifica” Ue sul sovrappeso : sono più di due milioni : Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Lo ha rilevato l’Istat nell’ultimo rapporto pubblicato sullo stile di vita di bambini e ragazzi tra il 2017 e il 2018. Forti le differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%). L’eccesso di peso è più frequente tra i bambini di 3-10 ...

Unicredit denuncia : accesso non autorizzato a file generato nel 2015 su tre milioni di profili in italia : Il team di sicurezza informatica di Unicredit ha identificato un caso di accesso non autorizzato a dati relativo a un file generato nel 2015. Questo file conteneva circa 3 milioni di records, riferiti al perimetro Italiano, e risultava composto solo da nomi, città, numeri di telefono ed e-mail. Lo si legge in una nota della banca. Unicredit sta contattando, esclusivamente tramite posta tradizionale e/o notifiche via online banking, ...

Taglio del cuneo fiscale : potrebbero essere coinvolti 15 milioni di italiani : In base alla prima bozza della legge di Bilancio del 2020 che è già stata approvata in CdM, nei nuovi piani del governo - così come contenuto anche nella nota di aggiornamento al DEF - pare esserci l'intenzione di arrivare ad un Taglio del cuneo fiscale al fine di aiutare i lavoratori medio - poveri. Questa potrebbe essere una delle principali manovre proposte dal governo per sostenere i lavoratori dipendenti. I lavoratori coinvolti nella nuova ...

Alitalia si "mangia" altri 400 milioni di soldi pubblici per continuare a volare : Con la nuova erogazione da parte dello Stato cresce così a 1,3 miliardi di euro l'intervento pubblico a sostegno del gruppo...