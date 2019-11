In fabbrica si abbassa la temperatura dei macchinari

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Le tute blu hanno ancora la scritta Ilva sul lato sinistro della giacca: “La nuova azienda non ci ha dato neanche lo stemma ArcelorMittal da cucire sopra. Interesse verso di noi? Zero”. Pasquale Di Bari, operaio sindacalista della Uilm, sta per entrare all’ennesima riunione del consiglio diin una sala della megadi Taranto. Il vertice tra il governo e l’azienda è ancora in corso a Palazzo Chigi e qui, a Taranto, i lavoratori sono tutti con il fiato sospeso. Si alternano al presidio di fronte gli uffici della direzione. Ancora non vogliono fare la voce grossa ma i camion della polizia e le forze dell’ordine sono già schierati se nel breve tempo dovesse scoppiare il caos.Il cielo si annuvola all’improvviso, inizia a piovere: “Ecco, si mette male”. Dalla Capitale le notizie che arrivano non sono buone. E ...

