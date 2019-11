In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre | ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Trattativa Il ricatto dei Mittal sull’Ilva. E il governo finisce spaccato A Chigi – L’azienda si presenta con “condizioni inaccettabili”: 5 mila esuberi, scudo penale e un decreto per l’altoforno2 Conte: “Offerta l’immunità, ma non è quello il problema…” di Marco Palombi Per Alessandro di Marco Travaglio Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni, una moglie e due bambini di 2 e 6 anni. Era un bravo operaio dell’Ilva di Taranto, sequestrata nel 2012 dai giudici di Taranto e subito riaperta per decreto da Monti e dai suoi successori. L’8 giugno 2015 si è avvicinato, come sempre, al foro … Le inchieste Raffica di morti e veleni: ecco tutte le indagini su Ilva A distanza di quattro anni dalla morte di Alessandro Morricella, l’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto resta non sicuro per gli operai. Ed è anche e soprattutto sulla messa in ...

