Immunità penale per tutti? Il caso ArcelorMittal sulle prime pagine

Ex Ilva : Barbagallo - ‘togliere Immunità penale errore se ha dato alibi’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Togliere l’immunità penale è stato un errore se ha dato alibi ad ArcelorMittal per sfilarsi. Non è consentito a nessuno potersi sfilare da un’attività che è fondamentale per il futuro economico e produttivo del nostro paese”. Così il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, commentando la situazione dell’ex Ilva, al termine della presentazione rendiconto sociale ...

Ilva - Arcelor Mittal lascia. I nodi Immunità penale e perdite. Il governo : no alla chiusura : La decisione è stata comunicata ad amministrazione straordinaria e sindacati. Il governo: «No a chiusura»

Ex Ilva - l’Immunità penale (per ora) non torna. Sindacati : ‘Ora l’azienda taglierà molti posti di lavoro’. Patuanelli : ‘A breve incontro Arcelor’ : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

