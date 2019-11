Ilva | Arcelor alza la posta per restare | 5mila esuberi | scudo penale e risolvere il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Cinquemila, il ritorno delloe anche una norma ad hoc per ‘tenere in vita’ l’altoforno 2 che rischia di essere spento dalla magistratura.Mittal pone tre condizioni per non riconsegnare le chiavi dell’e disimpegnarsi dal rilancio dell’acciaieria più grande d’Europa, lasciando il governo tra meno di un mese con 10.777 operai sul groppone e le società del gruppo che fu della famiglia Riva da ri-piazzare a un privato. Il diktat dell’azienda, riportato da Il Sole 24ore e LaPresse, è durissimo e l’esecutivo Conte si trova di fronte a una sfida proibitiva: conciliare le richieste del colosso franco-indiano della siderurgia, totalmente in contrasto con il contratto e gli impegni assunti appena un anno fa, con le idee – peraltro non coincidenti – all’interno della maggioranza e il problema di ...

