Il segreto | spoiler del 7 novembre | Maria in gravi condizioni | la Laguna vuole andarsene

Oltre la soglia - spoiler prima puntata : la Navarro sembra nascondere un segreto : Oltre la soglia, con protagonista Gabriella Pession, andrà in onda mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la prima puntata, la quale si preannuncia già ricca di colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni svelano che la dottoressa Tosca Navarro, una donna dall'immagine cupa e il passato difficile, dovrà lottare con tutte le sue forze per aiutare alcuni giovani in difficoltà, le stesse che ha avuto lei quando ...

Spoiler Il segreto 10-15 novembre : Isaac scopre che Elsa è malata : Gli abitanti di Puente Viejo, nelle prossime settimane, dovranno affrontare numerose sciagure che colpiranno i personaggi principali della soap. L'esplosione della bomba durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena porterà non solo alla morte di quest'ultima, ma gravi problemi ai fratelli Maria e Matias Castaneda. Non passerà inosservato, inoltre, il ritorno della perfida Antolina Ramos. Donna Francisca sospetta che Severo abbia piazzato la ...

Il segreto - spoiler del 6 novembre : la moglie di Mesia muore nell'attentato : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Il segreto, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre, su Canale 5 a partire dalle 16:10 circa. Puente Viejo sarà sconvolto da un tragico evento avvenuto proprio nel corso dei festeggiamenti per le nozze di Fernando e Maria Elena. Lo scoppio di un ordigno, infatti, causerà la morte della sposa e il grave ferimento di alcuni invitati, tra cui Matias e ...

Il segreto - spoiler fino al 17 novembre : il ritorno di Antolina - Maria desidera la morte : Dei nuovi entusiasmanti colpi di scena appassioneranno i fans italiani della soap opera Il Segreto. Negli episodi in programma la prossima settimana Maria Castaneda, completamente disperata per aver perso l’uso delle gambe, cadrà nel vortice della depressione ed esprimerà il desiderio di voler passare a miglior vita. Oltre alla nipote di Raimundo Ulloa, nemmeno Elsa Laguna si troverà in una situazione facile dato che farà nuovamente i conti con ...

Il segreto spoiler : Raimundo e Irene si alleano per fermare la guerra tra le loro famiglie : La soap opera di origini spagnole Il Segreto continua a fare compagnia al pubblico con numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, segnalano che l’uscita di scena di Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) e quella di Adela Arellano (Ruth Llopis) farà aprire gli occhi a due personaggi. Si tratta di Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) e ad Irene Campuzano ...

Il segreto - spoiler episodi 4 e 5 novembre : un ordigno esplode alle nozze di Mesia : Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto negli episodi in onda il 4 e 5 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, dove si vedrà che tutto sarà pronto per il matrimonio di Fernando e Maria Elena. I due convoleranno a nozze proprio a Puente Viejo e, mentre la cerimonia nuziale si svolgerà senza intoppi, al ricevimento organizzato per festeggiare l'evento succederà invece qualcosa di imprevisto. Lo scoppio ...

Il segreto - spoiler fino al 10 novembre : Fernando distrutto per morte di Maria Elena : Una delle soap opera più seguite è sicuramente 'Il segreto', ambientata in Spagna ed in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16:15, con il sabato alle ore 15:15 mentre la domenica come gli altri giorni della settimana. Prima di imbatterci con la settimana va dal 4 al 10 novembre, è giusto soffermarci sulla puntata di domenica 3 novembre, caratterizzata dalla riunione dell'associazione femminile in cui viene invitata un'avvocatessa, ...

Il segreto - spoiler trame iberiche : Adela perde la vita a seguito di un incidente : Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto nel corso delle prossime settimane dove, stando a quanto riportano le anticipazioni, assisteremo alla tragica morte di Adela, la quale perderà la vita a seguito di un incidente stradale. Dietro a tutto, sembrerà esserci la mano di donna Francisca, la quale incaricherà Mauricio di sabotare l'auto su cui viaggiavano la maestra e Irene. Il mistero su quanto realmente accaduto, ...

Il segreto - spoiler puntata del 3 novembre : la Laguna viene scarcerata - Severo fuori di sé : Tornano le anticipazioni giornaliere de Il segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nelle puntate in onda domenica 3 novembre. Nel giorno di festa la telenovela iberica terrà compagnia ai numerosissimi fan non solo nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5, ma anche con nuovi episodi in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni sui nuovi episodi svelano che finalmente Elsa verrà scarcerata, anche se la giovane non racconterà a ...

Il segreto - spoiler Spagna : Matias rinuncia all'amante per salvare le nozze con Marcela : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da oltre 4 anni in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda dal 4 all'8 novembre sull'emittente Antena 3, si soffermano sul triangolo amoroso che sta infiammando la Spagna. Scendendo nel dettaglio, Matias Castaneda deciderà di seguire il consiglio del nonno Raimundo. Il ragazzo, infatti, avrà intenzione di salvare le nozze con sua moglie Marcela Del ...

Il segreto - spoiler : Antolina - per far soffrire la Laguna - le dice che Adela è deceduta : La cattiveria di Antolina Ramos tornerà ad essere protagonista nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato. Gli spoiler de Il Segreto, in onda presumibilmente a dicembre 2019, rivelano che Elsa Laguna uscirà dalla clinica dopo aver superato un delicato intervento chirurgico. Una volta tornata a casa, la donna riceverà una drammatica notizia mentre i suoi più fedeli amici le faranno coraggio. La furba biondina, infatti, darà inizio ad una ...

Il segreto - spoiler 1 e 2 novembre : Isaac minaccia di denunciare Antolina : Sorprendenti colpi di scena accadranno questo fine settimana nelle puntate de Il Segreto. Gli spoiler delle puntate in onda venerdì 1 e sabato 2 novembre, dopo lo sceneggiato di Una Vita, rivelano che Isaac Guerrero minaccerà di far arrestare Antolina Ramos per la morte di Jesus, dopo aver scoperto che ha ordinato il pestaggio di Elsa Laguna in carcere. Severo Santacruz invece ordinerà un diabolico piano contro Francisca Montenegro. Il Segreto, ...

Il segreto spoiler al 9 novembre : Maria Elena muore - Elsa lascia Puente Viejo : La prossima settimana nella soap opera Il Segreto avverranno dei colpi di scena inaspettati. Francisca si mostrerà molto pensierosa e preoccupata per Severo. La Montenegro teme che l'uomo stia meditando un'amara vendetta. Tutto il paese, intanto, sarà in fermento per le nozze tra Fernando e Maria Elena. Una volta giunto il giorno fatidico, però, una violenta esplosione causerà la morte della sposa. Molti dei presenti si ritroveranno sdraiati sul ...

