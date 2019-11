Il Presidente Donald Trump contro Meghan Markle La sta prendendo troppo sul

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Carlo Lanna In una recente intervista,apre una piccola parentesi su tutto quello che sta accadendo all'interno della royal family, in particolare si prende una piccola rivincita suNell’ultimo periodo la famiglia reale è bersagliata su più fronti e, in questa pioggia di polemiche infinite, si inseriscono anche quelle del. Il Tycoon che è tutt’ora impegnato con una difficile campagna elettorale in vista delle elezioni del 2020, viene intervisto in un programma radiofonico che si interessa di temi politici, tale LBC, e incalzato dal giornalista, rivela il suo punto di vista su quanto sta accadendo alla royal family. Anche se non sembra, pare che ilè aggiornato su tutto quello che sta accadendo fra le mura di Palazzo e non nasconde la sua avversione su Megan. Il giornalista Nigel Farange, ...

RaiNews : La Camera dei rappresentanti USA approva la procedura di #impeachment di Donald #Trump. Il presidente: 'La più gran… - pietroballerini : Gli ordini dei giornalisti dovrebbero sanzionare chi non sa scrivere in italiano, piuttosto che l’uso del termine “… - 007Vincentxxx : RT @Moonlightshad1: 'Il più noto e potente odiatore e spacciatore di bufale sui social si chiama Donald Trump, è il presidente degli Stati… -