Il Pd avverte gli alleati | Basta giochini | stavolta la corda potrebbe

Zingaretti avverte gli alleati : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

Il ministro Amendola avverte gli alleati : la pazienza del Pd non è infinita : "È compito come sempre del Parlamento modificare e migliorare le norme ma è alquanto fuori luogo che ogni vertice della maggioranza si conclude con l'accordo e subito dopo parte una batteria di tweet e distinguo. Il Pd offre soluzioni ad ogni ostacolo ma la pazienza non è infinita. E dopo questo governo è evidente che non è possibile, in questa legislatura, nessun altro esperimento". È l'avvertimento che il ministro per gli Affari europei Enzo ...

Manovra - Di Maio : “Ci soddisfa - miglioreremo”. E avverte gli alleati : “Siano leali”. Compromesso su Radio radicale : “La Manovra è sostanzialmente chiusa. Ci soddisfa, la miglioreremo in Parlamento, è un buon punto di partenza”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, di fronte a Palazzo Chigi, al termine del vertice sulla futura legge di Bilancio. Una riunione sospesa e poi terminata dopo diverse ore. Di Maio ha avvertito agli alleati sull’iter parlamentare, dopo che Italia Viva di Matteo Renzi aveva confermato la volontà di ripresentare gli ...

Umbria - Enrico Letta avverte Pd e M5s : "Provate a far finta di niente...". Conte agli sgoccioli : O la va o la spacca. Enrico Letta, in un'intervista al Tg2000 su Tv2000, chiede a Pd e M5s di avere più ambizione. "È evidente che se è solo un'alleanza messa insieme per contrastare qualcuno la gente non crederà a Pd-M5s. Se invece c'è dietro un progetto, forse si potrebbe fare qualche riflessione.

Formula 1 - Binotto avverte Mercedes e Red Bull : “in Messico vogliamo prenderci tutto” : Il team principal della Ferrari ha messo in guardia i propri avversari, sottolineando come il Cavallino punti ad ottenere bottino pieno in Messico La Ferrari vuole pole position e vittoria in Messico, un obiettivo dichiarato da Mattia Binotto in vista dell’appuntamento in programma sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. photo4/Lapresse Dopo le vittorie sfumate in Russia e Giappone, il team principal del Cavallino va in cerca ...

Formula 1 – Verstappen avverte la Red Bull : “voglio un compagno che mi spinga a migliorare. Ricciardo era l’ideale” : Max Verstappen vuole un compagno che lo spinga a migliorare: il pilota olandese ‘rimpiange’ l’addio di Daniel Ricciardo Max Verstappen è il presente e soprattutto il futuro della Formula 1. Il pilota olandese possiede grandi qualità nonostante la giovane età, ma per migliorare e dar fondo a tutto il suo potenziale ha bisogno di confrontarsi, in pista e fuori, con un compagno che sia alla sua altezza. La Red Bull ha prima ...

Manovra - è scontro. Franceschini avverte : “Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno” : È scontro nel governo sulla Manovra, con gli avvertimenti lanciati da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, con Matteo Renzi che vuole abolire la quota 100. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di calmare le acque, ma intanto il Pd replica con Dario Franceschini: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno".Continua a leggere

Agente penitenziario uccide la moglie e le figlie - poi avverte i carabinieri e si suicida : Ha prima ucciso con la pistola di ordinanza la moglie Teresa di 54 anni e le figlie di 12 e 18 anni, poi si è suicidato sparandosi un colpo alla testa.Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova nel Foggiano. L’uomo si chiamava Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni.A quanto si apprende le vittime erano a letto quando l’uomo ha fatto fuoco uccidendole. ...

MotoGp – Vinales avverte la Yamaha - futuro incerto per lo spagnolo : “ognuno sceglierà ciò che reputerà meglio per sè” : Maverick Vinales più sincero che mai: lo spagnolo lancia un avvertimento alla Yamaha sul suo futuro nel team La Yamaha non riesce a brillare ormai da qualche stagione e i piloti iniziano a sentire il peso della frustrazione. Rossi e Vinales stanno vivendo delle stagioni fatte di alti e bassi, ma senza ottenere le soddisfazioni sperate, senza battagliare e senza le speciali vittorie a cui erano abituati fino a poco tempo fa. Alessandro La ...

Formula 1 - Helmut Marko avverte la Ferrari : “prima o poi il box si spaccherà e noi vogliamo essere lì” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dell’equilibrio tra Vettel e Leclerc in casa Ferrari, sottolineando come prima o poi si spezzerà La Ferrari ha perso a Sochi un’occasione d’oro per centrare la quarta vittoria consecutiva in questo Mondiale, cedendo l’intera posta alla Mercedes a causa di un guasto al motore di Sebastian Vettel. Un guaio che ha permesso a Hamilton di sfruttare anche la VSC a proprio ...

Genoa - Preziosi avverte Andreazzoli : 'Non si può più sbagliare' : La partita di mercoledì sera contro il Bologna rappresenta una ghiotta occasione per il Genoa di rilanciarsi in classifica e di rimediare ai due ko di fila con Atalanta e Cagliari. I grifoni di Aurelio Andreazzoli erano partiti a razzo in campionato, fermando la Roma all'Olimpico con un pirotecnico 3-3 e superando 2-1 la Fiorentina di Montella al Ferraris. Poi la sconfitta all'ultimo respiro con l'ex Gasperini, quindi il netto 3-1 alla Sardegna ...

L'Iran avverte gli Usa : "State lontani dal Golfo". Rohani annuncia un piano di pace per la regione : State lontani dal Golfo, a portare la pace ci pensiamo noi. È l’avvertimento lanciato dal presidente iraniano Hassan Rohani, dopo che Washington ha annunciato l’invio di truppe per potenziare la difesa aerea e missilistica dell’Arabia Saudita, in seguito all’attacco subito dalla major petrolifera Aramco. Per Teheran, gli Stati Uniti e le altre “potenze straniere” hanno sempre portato “dolore e ...

L’incursione di Di Battista : “Non vi fidate del Partito Democratico”. E avverte i 5stelle : “Da fuori - farò le mie battaglie : La conclusione è che "non voglio destabilizzare nulla e nessuno", ma Alessandro Di Battista - con un lungo post su Facebook - attacca pesantemente la scelta dell'alleanza del M5s col Pd e si rivolge ai parlamentari del MoViemto: "Non vi fidate del Partito Democratico", definito "il Partito più ipocrita d'Europa". "Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd, non è un segreto", scrive Di Battista, e spiega: "Ho sempre reputato il Pd il ...