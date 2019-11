Il Paradiso delle signore | anticipazioni 23ª puntata | Umberto vuole sedurre Flavia

Il Paradiso delle signore anticipazioni 22° episodio : Roberta messa in guardia da Marcello : Un nuovo protagonista della serie televisiva Il Paradiso delle signore, nei nuovi appuntamenti si avvicinerà ulteriormente ad uno storico personaggio femminile. Si tratta di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che nell'episodio in onda il 12 novembre 2019 continuerà ad interessarsi di Roberta Pellegrino (Federica De Benidittis), pur sapendo che la giovane ha occhi soltanto per il suo fidanzato Federico Cattaneo. Il fratello di Angela a modo suo ...

Il Paradiso delle signore - spoiler al 15 novembre : il Conti sospetta che Marta sia incinta : Sono sempre più ricche di sorprese le avventure dello sceneggiato Il Paradiso delle signore prodotto da Aurora tv. Le anticipazioni delle puntate in onda nella quinta settimana di programmazione sempre a partire dalle ore 15:40, rivelano che Marta Guarnieri mentre si troverà a casa in compagnia del marito Vittorio farà i Conti con un malessere improvviso. Lo strano atteggiamento della neo sposa, ovviamente farà preoccupare il direttore del ...

Il Paradiso delle Signore : Puntate 11-15 Novembre 2019 : Marta Potrebbe Essere Incinta! : Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dall’11 al 15 Novembre 2019: Riccardo ha in mente un piano apparentemente infallibile per fuggire con la sua innamorata, mentre Marta pensa di Essere incinta… Il Paradiso delle Signore prosegue il suo cammino e continua ad incuriosire i telespettatori in particolar modo con le storie di Nicoletta e Riccardo e Marta e Vittorio. Queste due coppie, la prima molto contrastata, attraversano nel ...

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : GABRIELLA e COSIMO sempre più vicini : Il Paradiso delle Signore 4, trame: SALVATORE rischia di perdere GABRIELLA? Parte una nuova settimana con Il Paradiso delle Signore 4, la fiction daily di Rai 1, e le anticipazioni ci informano sulle ultime novità del grande magazzino milanese: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) infatti, dopo il ritrovamento della collezione invernale rubata da un malvivente locale in combutta con l’ex capo magazziniere del Paradiso, è pronto ad aprire ...