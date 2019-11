Il nuovo poster Imax di Frozen 2 aumenta l’hype in tutto il mondo

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) In questi primi giorni del mese di novembre, in occasione dell’apertura delle prevendite negli Stati Uniti per “2 – Il Segreto di Arendelle”, la Disney ha diffuso ilcreato appositamente per la versionedel film e l’interesse per le nuove vicende delle due sorellea dismisura. Dopo ben 6 anni dall’uscita del primo film, finalmente in Italia il prossimo 27 novembre arriva2!bellissimi e dove trovarli Non c’è alcun dubbio sulla spettacolarità deldel film, ormai in giro su tutti i social e messo in rete dalla stessa Disney, e chi ha visto e rivisto il trailer di “2 – Il Segreto di Arendelle” non potrà che emozionarsi ancora di più guardandolo. Ilriprende una scena e un momento davvero suggestivi, ovvero l’attimo in cui la regina Elsa, in nuovi abiti, più comodi ma sempre della stessa sfumatura di azzurro ...

Asgard_Hydra : Star Wars IX, pubblicato un nuovo poster Oscuro dedicato a Kylo Ren - cinemaniaco_fb : ?????????????? Kylo Ren con la maschera nel nuovo poster de L’ascesa di Skywalker -