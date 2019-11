Il nuovo libro di Elena Ferrante è già in testa alle classifiche | ma esce domani

Come sopravvivere al nuovo libro di Elena Ferrante : Una campagna mediatica indiavolata per l’uscita di «La vita bugiarda degli adulti» ha bombardato le redazioni di tutti i media. Si salvi chi può!

Il nuovo libro della Ferrante fiera (geniale) delle banalità - : Davide Brullo «La vita bugiarda degli adulti» sarà un altro bestseller L'autrice misteriosa è abilissima nel dire cose scontate Bah, boh, mah... L'ultimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti (e/o, pagg. 336, euro 19), sarà il primo di una serie, uscirà domani in libreria, l'ho letto in anteprima grazie a un codice segreto fornitomi dall'editore, ti lascia l'insipido addosso, si riassume in tre lettere, bah, ...

Simona Ventura e il suo nuovo libro Codice Ventura : di cosa parla (VIDEO) : Simona Ventura presenta il suo nuovo libro Codice Ventura: ecco di cosa tratta Che grande notizia Simona Ventura! La conduttrice bolognese torna, finalmente, anche in libreria. La sua nuova opera si chiama Codice Ventura ed è letteralmente un gran tuffo al passato. Il lettore, insieme a lei, potrà rivisitare oppure conoscere i magici anni Ottanta […] L'articolo Simona Ventura e il suo nuovo libro Codice Ventura: di cosa parla (VIDEO) ...

«La vita bugiarda degli adulti» : il nuovo libro di Elena Ferrante in 5 punti : Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» Elena Ferrante: «mistero svelato su chi è» È bello tornare a Napoli, nella Napoli di Elena Ferrante, ...

Elena Ferrante - nuovo libro : a Torino anteprima mondiale de “La vita bugiarda degli adulti” : Il 6 novembre alle 22, al Circolo dei Lettori di Torino, reading dal nuovo libro di Elena Ferrante, "La vita bugiarda degli adulti", che dal giorno dopo sarà in tutte le librerie italiane, annunciandosi come il caso editoriale dell'anno. La serata è promossa in accordo tra il Salone del libro e la casa editrice E/O.Continua a leggere

Vittorio Feltri - nelle librerie dal 29 ottobre il suo nuovo libro : 'L'irriverente' : Il testo si chiama “L’irriverente” (Mondadori, pp. 104) ed è uscito il 29 ottobre 2019. Non è difficile estrarre dal titolo il succo che lo sostanzia. Tuttavia, questa volta sembra che in alcuni tratti, la fama di espositore diretto del proprio pensiero sia quasi una posa o un aggancio per mostrare ai suoi lettori un altro aspetto della sua personalità, che se non sfiora l’elegiaco, comunque in alcuni passi tenta di avvicinarlo. Vittorio Feltri ...

“L’infinito senza farci caso” - il nuovo libro di Franco Arminio : “Torniamo a parlare d’amore” : Torna in libreria il poeta più amato e odiato d'Italia: Franco Arminio parla del suo ultimo libro "L'infinito senza farci caso", edito da Bompiani. Dopo i successi di "Cedi la strada agli alberi" e "Resteranno i canti", l'autore e paesologo irpino affronta il tema per eccellenza: le poesie d'amore.Continua a leggere

Benedetta Rossi - la cuoca più amata del web - torna in libreria con un nuovo libro : In cucina con voi! è il nuovo libro di Benedetta Rossi, la cuoca più famosa del web che torna con un volume ricco di ricette...

Nadia Toffa : esce il 7 novembre il nuovo libro - “Non fate i bravi” : Dopo “Fiorire d’inverno“, in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, esce il 7 novembre il nuovo libro di Nadia Toffa, l’amata conduttrice delle Iene morta ad agosto a soli 40 anni. L’annuncio è stato dato dalla madre Margherita, sul profilo Facebook di Nadia. “Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i ...

Per la seconda stagione di Imma Tataranni c’è già il nuovo libro di Mariolina Venezia - Via del Riscatto (video) : Dopo l'accoglienza di pubblico decisamente al di sopra delle attese, una seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore sembra avere già la strada spianata in casa Rai. La serie con protagonista Vanessa Scalera, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ha debuttato su Rai1 lo scorso settembre e in sei serate ha conquistato in media quasi cinque milioni di spettatori, battendo regolarmente la concorrenza della domenica ...

“Il cazzaro verde” - il nuovo libro di Andrea Scanzi - Segui la diretta con l’autore e Luca Sommi : A dialogare con l’autore Luca Sommi, con il quale conduce il programma televisivo Accordi e Disaccordi su Nove. L’ultimo volume del giornalista Il cazzaro verde è salito in poche ore al terzo posto della classifica generale dei best seller su Amazon L'articolo “Il cazzaro verde”, il nuovo libro di Andrea Scanzi, Segui la diretta con l’autore e Luca Sommi proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Il cazzaro verde” - il nuovo libro di Andrea Scanzi : venerdì alle 11.00 la diretta Facebook di presentazione : “Il cazzaro verde” non ha fatto in tempo a uscire nelle edicole e nelle librerie che è diventato un caso editoriale. Già la mattina di lunedì 21, infatti, non appena Andrea Scanzi ha rivelato il titolo sui propri canali social, il volume è schizzato in poche ore fino al terzo posto della classifica generale dei best seller di Amazon, rimanendoci saldo nei giorni successivi. E così è successo per tutti gli altri shop on line di libri, ...

“Vengo prima io” - il nuovo libro che viaggia nel profondo della sessualità femminile : “Le donne non dovrebbero delegare totalmente il piacere al proprio partner, ma devono per prima porre attenzione alle proprie esigenze e desidero. E’cosi’ che l’incontro con l’altro/a puo’ diventare piu’ soddisfacente“. E’ questo uno dei messaggi centrali che Roberta Rossi, psicoterapeuta, sessuologa e presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, lancia alle donne nel suo ...

Il Vaticano verso la bancarotta : la profezia nel nuovo libro di Nuzzi : Alessandra Benignetti Speculazioni e operazioni finanziarie spregiudicate hanno portato il Vaticano sull'orlo del crac: lo rivela il nuovo libro-inchiesta del giornalista Gianluigi Nuzzi, basato su oltre 3mila documenti top secret Il quadro che emerge dall’ultima inchiesta di Gianluigi Nuzzi è a dir poco cupo: la Chiesa di Papa Francesco sarebbe ormai sull’orlo del crac finanziario e la “linea rossa” potrebbe essere tracciata già nel ...