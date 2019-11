Il non detto del rapporto del Kgb su Vladimir Putin | agente solerte ma di serie B

La compagna di Matteo - il vigile del fuoco morto nello scoppio : «Ho detto a mia figlia che non rivedrà più il papà» : Elisa Borghello è la compagna del vigile morto sotto le macerie, insieme a due colleghi, nella notte fra domenica e lunedì a Quargnento, nell’Alessandrino

Gazzetta : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto» : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto». Nella pagina dei commenti, la Gazzetta torna sul Napoli, sul nervosismo di Ancelotti e sulle difficoltà viste in campo soprattutto sotto porta. Ecco scrive Luca Calamai Un altro allenatore in tensione è Carlo Ancelotti, che ieri ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni, a conferma di un malessere che era già emerso alla vigilia. Eppure il suo Napoli è ...

Vieni da me - Paolo Vallesi : ‘Durante Ora o mai più ho avuto il cancro - ma non l’ho detto a nessuno’ : Tra gennaio e marzo 2019 Paolo Vallesi ha partecipato alla seconda edizione di Ora o mai più, programma condotto da Amadeus. Una scelta fortunata che, anche grazie alla coach Ornella Vanoni, ha portato il cantante alla vittoria a furor di televoto. Poco più di sei mesi dopo Paolo Vallesi però rivela che durante lo show stava affrontando una battaglia ben più grande delle sfide che si susseguivano sul palco: aveva il cancro. Dichiarazioni ...

L’incontro tra Vladimir Luxuria e la madre a “Ho qualcosa dirti” : “Perché non mi hai detto che eri omosessuale? Volevo essere la prima a saperlo” : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8, Vladimir Luxuria riceve l’inaspettata visita della madre. Le due, a cuore aperto, fanno chiarezza sui propri sentimenti: “Perché non mi hai detto, guardandomi negli occhi, che eri omosessuale?” Chiede la madre, e aggiunge: “Avrei voluto essere la prima a saperlo.” Vladimir Luxuria commossa, ammette: “Temevo di ...

Marotta : 'Lo scudetto non è il traguardo che ci siamo posti quest'anno' : L'Inter è pronta ad affrontare questo sabato 2 novembre il Bologna al 'Dall'Ara', un banco di prova non indifferente per gli uomini di Conte che la prossima settimana saranno impegnati prima con il Borussia Dortmund e poi (sabato 9 novembre) contro l'Hellas Verona. I risultati raccolti finora dall'Inter sono molti importanti e l'uniche sconfitte stagionali sono arrivate contro avversari forti, ovvero il Barcellona in Champions League e la ...

Inter - Conte alza la voce : “niente paragoni con la mia Juventus - non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Roberto Maroni : "Tratto con Boccia sull'Autonomia - ma a Matteo Salvini non lo ho ancora detto" : L' ex leader della Lega Roberto Maroni lavorerà nella commissione di esperti per l'autonomia assieme al ministro Francesco Boccia. Lo rivela in una intervista a Repubblica, pubblicata il 30 ottobre. "Lo conosco da tempo, quando diventò ministro lo chiamai per congratularmi e lui mi disse che l'auton

Vieri : 'La Juve pareggia ogni 3-4 mesi - se non ne approfitti non vincerai mai lo scudetto' : La settimana scorsa abbiamo assistito a delle partite sorprendenti, con le candidate principali alla vittoria della Serie A bloccate in una serie di pareggi. Parliamo di Juventus, Inter e Napoli, che sono state fermate rispettivamente da Lecce, Parma e Spal mentre l'unica squadra di vertice che ha vinto è stata l'Atalanta. A tal riguardo, nella trasmissione televisiva di Mediaset 'Tiki Taka', ha parlato Christian Vieri, ex giocatore di Juventus ...

“Le donne? non basta portarle a cena - ecco cosa vogliono”. Lo ha detto Gianfranco Vissani : polemiche : Gianfranco Vissani è un famoso cuoco italiano, ma più che la sua cucina a far discutere sono state alcune frasi proferite durante un suo intervento al programma ‘La Zanzara’. L’uomo si è soffermato soprattutto sulla sfera sentimentale e sessuale, visto che molti suoi fan si chiedevano se fosse impegnato o ancora single. E lui ha risposto senza peli sulla lingua. Mai il gastronomo e scrittore 67enne si era lasciato andare a confessioni così ...

Denis : ”Scudetto? Il Napoli ce la può fare - ma non so se Juve e Inter molleranno” : Denis: attenzione anche all’Atalanta che sarà difficile battere se continua a giocare in questo modo German Denis, attaccante della Reggina ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle possibilità che ha la squadra azzurra di lottare per lo Scudetto se Juve ed Inter molleranno. “Uno dei gol più sentiti è stato quello al Milan. Lo stadio era strapieno, una bolgia ...

Live-non è la D’Urso - Elettra Lamborghini ha una “sorella segreta”? La madre della ragazza : “Tonino ha detto a mia figlia che non vuole riconoscerla” : Elettra Lamborghini potrebbe avere un’altra sorella. Nella lista degli ereditieri di una delle famiglie più ricche d’Italia, oltre a Elettra, Ferruccio, Lucrezia, Flaminia e Ginevra si potrebbe aggiungere la sorella maggiore Flavia, figlia di Rosalba Colosimo, ex fiamma del famoso imprenditore Tonino. La “bomba”, ancora tutta da confermare, è stata sganciata dalla signora Colosimo lunedì sera nel salone di Non è la ...

Detto Fatto - Emanuela Folliero : “non ho litigato con Mediaset!” : Detto Fatto, Emanuela Folliero chiarisce: “Nessuna lite tra me e Mediaset. Sto per tornare su Rete4” Da qualche settimana è uno dei volti fissi della nuova edizione di Detto Fatto, con Bianca Guaccero, in onda su Rai2, ma rimane comunque uno dei personaggi storici delle reti Mediaset: trattasi di Emanuela Folliero, ex annunciatrice del Biscione, che da settembre cura una rubrica dedicata all’amore all’interno del ...