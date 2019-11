Il negozio di Fortnite torna nel Sottosopra con le skin di Stranger Things

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) L'incredibile successo die della sua Battaglia Reale non accenna ad arrestarsi. Nonostante molti lo dessero come un fenomeno sull'orlo del dimenticatoio, lo shooter costruttivo di Epic Games è riuscito a farsi notare ancora una volta da stampa e grande pubblico con un Capitolo 2 annunciato - e poi subito lanciato - a sorpresa. Complice un vero e proprio buco nero che ha risucchiato la grande isola che ospitava le partite in multiplayer online. Del tutto rinnovato,Capitolo 2 ha quindi messo sul piatto una mappa nuova di zecca e tantissimi contenuti inediti, ad uso e consumo di tutti i giocatori su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Il tutto senza rinunciare alla sue peculiare natura, che fa leva non solo sullo spirito competitivo della community, ma anche sulla sua "fame" di collezionismo, ingolosendola con, ...

