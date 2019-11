Il Napoli esce allo scoperto | ecco il comunicato del club DETTAGLI

Il Napoli di Ancelotti non riesce a comporre il puzzle dei terzini : Per capire l’imbuto in cui è finito il Napoli, bisogna guardare cosa sta succedendo ai suoi terzini, ruolo che dalla seconda metà della stagione scorsa Ancelotti aveva già messo al centro della propria idea di gioco – qualcuno la chiama identità – con i primi esperimenti su Callejon mezzala di passaggio, pronto cioè ad accentrarsi per fare spazio alle discese del vecchio numero 2 sulla destra. Ma il ruolo dei terzini è il più ...

Non è tutto nero come sembra - se quella del Napoli fosse una febbre di crescenza? : Non ho fatto indagini statistiche. Ma, a naso, credo che (fatta eccezione per la Roma post 2001) molto raramente nella storia del campionato italiano una squadra sia stata tanto a lungo ai vertici senza vincere uno scudetto come accaduto al Napoli negli ultimi sei o sette anni. Una squadra che, caso unico, per ben due volte ha vinto l’inutile titolo d’inverno senza poi agguantare lo scudetto. Sempre vicini al successo, insomma, senza ...

Napoli - Giuntoli esce allo scoperto : “Ibrahimovic sotto la calza?” - il ds risponde così : Ibrahimovic e il Napoli, un binomio di cui si è sentito parlare spesso in questi mesi. Da quando lo svedese ha terminato la stagione in MLS è stato accostato a diverse squadre. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli ha parlato proprio di questa possibilità: “Ibrahimovic nella calza? Non ci pensiamo, non stiamo pensando a nessuno. Pensiamo ai nostri, siamo contenti del ...

Napoli-Atalanta - Allan esce dal campo tenendosi il ginocchio : Napoli-Atalanta è iniziata da nemmeno 10 minuti e Allan è costretto ad uscire dal campo infortunato. Il centrocampista azzurro va in scivolata e fa un movimento innaturale del ginocchio, con la gamba che sembra piantarsi nel terreno. Allan è apparso immediatamente dolorante. tenendosi il ginocchio ha chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato, al 10′ Zielinski. Se il problema è davvero il ginocchio, come sembra, per il Napoli sarebbe il ...

Infortunio Lozano - ansia Napoli/ Brutto colpo alla caviglia : Chucky esce in barella : Hirving Lozano, Infortunio in Messico-Panama: esce in barella dopo Brutto colpo alla caviglia. ansia Napoli, le scelte di Ancelotti per il Verona

Napoli - infortunio per Hirving Lozano con la Nazionale : esce in barella dopo una brutta entrata sulla caviglia : Hirving Lozano infortunato durane la sfida fra Messico e Panama: l’esterno del Napoli esce dolorante a causa di un problema alla caviglia Non proprio un’amichevole quella fra Messico e Panama, o almeno non per Hirving Lozano. L’esterno messicano è stato ripetutamente steso dai giocatori avversari che, per tutto l’arco della gara, gli hanno riservato un trattamento davvero particolare a suon di falli e brutte entrate. L’ultima potrebbe ...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : esce Hysaj per infortunio - dentro Ghoulam : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Partita bloccata tatticamente, Torino molto ben messo in campo e il Napoli fatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′ dentro Ghoulam ...

Zaza esce prima dall’allenamento per affaticamento : in dubbio con il Napoli : Simone Zaza è uscito anzitempo per un affaticamento al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani in calendario una sessione pomeridiana allo stadio Olimpico “Grande Torino”. È quanto riporta il sito del Torino dopo l’allenamento ufficiale della squadra di questo pomeriggio. Zaza dunque potrebbe non essere tra i calciatori che affronteranno il Napoli domenica pomeriggio per la settima giornata di ...

Napoli - Lozano è un pesce fuor d’acqua : i quotidiani lo umiliano : Napoli, Lozano è un pesce fuor d’acqua: i quotidiani lo umiliano Napoli Lozano| Ancora una brutta prestazione per Lozano, che in quella posizione proprio non convince. Il messicano anche ieri sera è stato molto opaco, e lo attestano anche le varie testate coi loro giudizi. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Ai margini del gioco. Spento. Qualche guizzo quando viene spostato esterno a sinistra, solletico al Genk”. Voto 4 ...

CorSport : Manolas - un’ora da gigante. Poi esce e il Napoli viene preso dalla paura : Il Corriere dello Sport elogia la partita di Kostas Manolas. Definisce la sua prestazione “un’ora da gigante”, con due gol segnati, di cui uno annullato dal var. Il difensore greco del Napoli ha guidato i compagni verso una vittoria che sembrava agevole. Poi, appena è uscito, è successo qualcosa. Il Napoli ha subito il gol di Balotelli ed ha avuto paura. La squadra è comunque riuscita a tenere la barra dritta e a portare a casa i 3 punti. ...

LIVE Lecce-Napoli 1-3 - Serie A calcio in DIRETTA : esce Milik e dentro Lozano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Napoli ora ha ripreso il controllo della partita. 78′ Insigne va in mezzo dalla sinistra ma nessuno arriva dei compagni alla deviazione vincente. 76′ Ritmi alti ora, con il Lecce che ci prova in tutte le maniere. 74′ Fuori Elmas e dentro Callejon per il Napoli. 73′ Fuori Milik e dentro Lozano per il Napoli. 71′ Farias sta creando qualche problema alla ...

Napoli - il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno di pace tra De Luca e De Magistris : i due in Duomo si ignorano : Niente segno di pace tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris durante la funzione in occasione del miracolo di San Gennaro che si è svolta nel Duomo di Napoli. Nel momento in cui il cardinale Sepe ha invitato tutti a scambiarsi un segno di pace il presidente De Luca ha dato le spalle al sindaco evitando in questo modo di stringergli la mano in segno di pace. L'articolo Napoli, il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno ...

Mertens : «Il Napoli non ha venduto i big e ha anche comprato. È una società che cresce» : Monica Scozzafava ha intervistato Dries Mertens per il Corriere della Sera, l’attaccante belga che aspira a battere il record di gol di Maradona prima e di Hamsik dopo anche se questo potrebbe essere il suo ultimo anno al Napoli. Nessun rimpianto neanche per aver perso il Barcellona due anni fa, il suo unico rimpianto potrebbe essere solo quello di non battere il record di gol Ma Mertens non fa una tragedia del mancato rinnovo, pensa solo ...