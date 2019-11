Il mix di droghe e alcol che ha ucciso la ragazza al rave party di Livorno

Firenze - ragazza muore in discoteca : mix letale alcol-droghe. Tragedia nel tempio della Techno : Una serata con gli amici in discoteca, poi il malore all'interno del locale poco dopo le 4 del mattino, forse a causa di un cocktail di droghe e alcol, e la perdita di coscienza dalla quale non...

Erika Lucchesi - 19 anni anni - morta in discoteca : ipotesi mix alcol e droghe. La mamma si sente male - soccorsa in ambulanza : Una ragazza di 19 anni è morta stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in discoteca. La vittima è Erika Lucchesi, di Livorno. Il locale, lo storico club Jaiss che proprio ieri sera festeggiava la riapertura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. A quanto si apprende, la ...

Abusò di 2 minori dopo avergli dato mix di droghe : condannato a 8 anni : Stuprò due ragazze minorenni dopo averle drogate. Per questo motivo, un quarantenne residente nel fiorentino è stato condannato ad 8 anni di carcere per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Un orrore che, solo a raccontarlo, fa venire i brividi. L'ennessima, drammatica storia di abusi sessuali ai danni di due ragazzine, poco più che teenager. E, come se non fosse già abbastanza, c'è di mezzo anche la droga. ...