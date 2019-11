Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Piove sul bagnato per. Se fino ad oggi l’incauto tocco di Torino, che regalò la vittoria alla Juve, era stata lagrafiasua, da oggi possiamo aggiungere lain aria ai danni di. Se le ultime prestazioni del difensore senegalese non avevano soddisfatto e avevano lasciato adito a qualche critica, ilda rigore di ieri non lascia attenuanti e i giornali oggi si sono scatenati contro il nostro muro difensivo Il Mattino 5 – Sbaglia tempo e modo nellacon cui ara: cosa gli sia passato per la testa difficile capirlo. Vacilla quando gli austriaci accelerano. Sbaglia ancora in altre due circostanze: cerca di rimediare con qualche sortita offensiva e un super secondo tempo, ma non è la notteredenzione Tuttosport 5.5 – Ingenuo in occasione del rigore. Si riscatta parzialmente con una ripresa di buon ...

napolista : Il fallo in scivolata su Hwang è la foto della stagione di Koulibaly Insufficienze da tutti i quotidiani per il dif… - Giusepp52609245 : Dominik Szoboszlai (Salzburg) sgambetta un avversario con un intervento in scivolata. Szymon Marciniak lo grazia fe… - georgatoss : @luca_leoni1 Giuro, ho fatto la stessa cosa. Corner sul secondo palo degli avversari, scatto e contrasto in scivola… -