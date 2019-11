Il clandestino gambiano massacra un poliziotto | così gli spacca una mano

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Federico Garau Il, personaggio già noto alle forze dell'ordine nonchè irregolare sul nostro territorio nazionale, ha trascorso solo una notte in carcere: per lui divieto di dimora a Brescia e domiciliari Ha lanciato gli involucri in cui aveva suddiviso la droga da vendere per strada e tentato di fuggire poi, raggiunto da un agente della polizia locale di Brescia, lo aggredito fino a rompergli lae mandarlo al pronto soccorso. Il responsabile della vicenda è undi nazionalità gambiana di 35 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il pomeriggio dello scorso lunedì, una vettura in servizio di pattugliamento del territorio ha notato un gruppo di africani nelle vicinanze della stazione ferroviaria, per la precisione in via Foppa, una delle zone di smercio di droga ...

