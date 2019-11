Il caso di Giovannino | Lo adottiamo noi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Pina Francone È scattata una gara di solidarietà per trovare una famiglia a, il bimbo di quattro mesi nato con l'Ittiosi Arlecchino Abbiamo scritto questa mattina deldi, il bimbo nato con l’Ittiosi Arlecchino all’ospedale Sant’Anna di Torino, dove è stato abbandonato dai suoi genitori poco dopo la sua venuta al mondo. Il piccolo soffre di una malattia grave e rara e al momento incurabile, che spaventa anche possibili e future famiglie adottive. La cheratosi fetale diffusa è una disfunzione congenita della cute: chi ne soffre subisce una variazione della pelle. In sostanza, l'epidermide si squama in numerose placche a forma di quadrato o rettangolo che per l’appunto ricordano il costume della maschera della commedia dell'arte di Arlecchino. Tra due mesi il piccolo non potrà più essere accudito dal personale dell'ospedale torinese, che in queste ...

